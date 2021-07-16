Финансовые новости
- |
- 16.07.21
- |
- 16:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Глава BlackRock отметил минимальный интерес клиентов к криптовалютам
15:44 16.07.2021 |
Генеральный директор управляющей активами BlackRock Ларри Финк заявил в комментарии CNBC, что не видит большого спроса на криптовалюты среди клиентов компании.
Финк отметил, что в последние две недели клиенты BlackRock совсем не интересовались биткоином и другими цифровыми активами. Хотя ранее спрос был, добавил он.
Глава BlackRock допустил, что заинтересованные в криптовалютах и мем-акциях инвесторы просто не являются клиентами компании.
«Если бы мы могли повысить уровень финансовой грамотности. Если бы мы могли помочь людям сосредоточиться не только на спекуляциях, взлетах и падениях рынков, но также переключить их интерес на долгосрочные инвестиции», - заявил Финк.
По его словам, повышение финансовой грамотности и долгосрочные инвестиции сделали бы выход на пенсию менее проблематичным для следующего поколения.
Ранее глава BlackRock заявил, что биткоин не заменит фиатные деньги, но может превратиться в крупный класс активов. Он скептически оценил принятие цифрового золота институционалами.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Прощай, Укроборонпром. Что останется от концерна после реформы Зеленского?
|Обострение с Тупицким. Почему решение Верховного суда вызвало панику на Банковой
|Каждый гражданин Украины обязан владеть украинским языком – решение КС
|Пятерых вызвали на допрос: Накажет ли Банковая «отцов» Харьковских соглашений
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Глава BlackRock отметил минимальный интерес клиентов к криптовалютам
|Евро слабо дорожает к доллару 16 июля на фоне статистики по инфляции в еврозоне
|Справочный курс гривны 16 июля повышен на 6,82 коп до 27,2319 грн/$1
|Биржи Азии 16 июля закрылись в основном в минусе вслед за рынками США
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 16.07.21
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 15.07.21
Это интересно
|Великобритания запретит продажу новых дизельных грузовиков с 2040 года
|Первый беспилотный: полёт Безоса будет уникален для истории космического туризма
|Alibaba и Tencent рассматривают возможность предоставления доступа к услугам друг друга
|«Крупнейшая подпольная криптоферма в Украине» прокачивала ботов для FIFA
|Учёные придумали, как превратить пластик в протеиновый порошок
|Одна транзакция биткоинов оставляет огромный углеродный след — как почти 140 тыс. часов просмотра YouTube
|Microsoft представила облачный Windows, который можно запустить на Mac, iPad и многих других устройствах