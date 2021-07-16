Глава BlackRock отметил минимальный интерес клиентов к криптовалютам

Генеральный директор управляющей активами BlackRock Ларри Финк заявил в комментарии CNBC, что не видит большого спроса на криптовалюты среди клиентов компании.

Финк отметил, что в последние две недели клиенты BlackRock совсем не интересовались биткоином и другими цифровыми активами. Хотя ранее спрос был, добавил он.

Глава BlackRock допустил, что заинтересованные в криптовалютах и мем-акциях инвесторы просто не являются клиентами компании.

«Если бы мы могли повысить уровень финансовой грамотности. Если бы мы могли помочь людям сосредоточиться не только на спекуляциях, взлетах и падениях рынков, но также переключить их интерес на долгосрочные инвестиции», - заявил Финк.

По его словам, повышение финансовой грамотности и долгосрочные инвестиции сделали бы выход на пенсию менее проблематичным для следующего поколения.

Ранее глава BlackRock заявил, что биткоин не заменит фиатные деньги, но может превратиться в крупный класс активов. Он скептически оценил принятие цифрового золота институционалами.



