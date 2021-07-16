Финансовые новости
- |
- 16.07.21
- |
- 15:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочный курс гривны 16 июля повышен на 6,82 коп до 27,2319 грн/$1
12:34 16.07.2021 |
Национальный банк 16 июля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 6.82 коп. до 27.2319 UAH/USD.
|Показатель
|15.07.2021
|16.07.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.3001
|27.2319
|0.25
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Прощай, Укроборонпром. Что останется от концерна после реформы Зеленского?
|Обострение с Тупицким. Почему решение Верховного суда вызвало панику на Банковой
|Каждый гражданин Украины обязан владеть украинским языком – решение КС
|Пятерых вызвали на допрос: Накажет ли Банковая «отцов» Харьковских соглашений
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Евро слабо дорожает к доллару 16 июля на фоне статистики по инфляции в еврозоне
|Справочный курс гривны 16 июля повышен на 6,82 коп до 27,2319 грн/$1
|Биржи Азии 16 июля закрылись в основном в минусе вслед за рынками США
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 16.07.21
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 15.07.21
|Остаток средств на корсчетах банков 16.07.21
Это интересно
|Первый беспилотный: полёт Безоса будет уникален для истории космического туризма
|Alibaba и Tencent рассматривают возможность предоставления доступа к услугам друг друга
|«Крупнейшая подпольная криптоферма в Украине» прокачивала ботов для FIFA
|Учёные придумали, как превратить пластик в протеиновый порошок
|Одна транзакция биткоинов оставляет огромный углеродный след — как почти 140 тыс. часов просмотра YouTube
|Microsoft представила облачный Windows, который можно запустить на Mac, iPad и многих других устройствах
|Бесплатные видеоконференции Google больше не безлимитные