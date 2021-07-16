Цена на золото снижается 16 июля на росте казначейских гособлигаций США

Золото дешевеет в пятницу утром на росте доходности казначейских облигаций США, инвесторы оценивают комментарии главы ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.56 EEST цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшилась на 0,15%, или на 2,7 доллара - до 1826,3 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,02% - до 26,39 доллара за унцию.

На рынке золота в пятницу утром наблюдается негативная динамика на фоне роста доходности казначейских облигаций США, что делает покупку золота менее привлекательной. Инвесторы оценивают выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который вновь заявил, что регулятор продолжит поддерживать экономику, несмотря на всплеск инфляции. По данным минтруда страны, годовая инфляция в США в июне ускорилась до 5,4%, что является максимумом с августа 2008 года.

По словам аналитиков TD Securities, которые приводит газета Wall Street Journal, у инвесторов по-прежнему отсутствует явный стимул для покупки золота, хотя Пауэлл высказался немного против установления высоких темпов роста рыночных цен, что усилило привлекательность драгоценного металла.