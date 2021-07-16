Сооснователь Dogecoin: криптоиндустрией управляет картель богатых людей

Сооснователь Dogecoin (DOGE) Джексон Палмер назвал криптовалюту «ультраправой, гиперкапиталистической технологией», созданной для увеличения благосостояния и без того богатых людей.

По словам Палмера, ранние сторонники криптовалют наживают состояния, уклоняясь от уплаты налогов, пользуясь отсутствием регулирования в отрасли и искусственно создавая дефицит активов.

«Несмотря на заявления о "децентрализации", криптовалютная индустрия контролируется могущественным картелем богатых людей, которые со временем эволюционировали, включив в нее все те же институты существующей централизованной финансовой системы, которую они якобы намеревались заменить», - написал Палмер.

Сооснователь Dogecoin отметил, что индустрия цифровых активов направлена на финансовую эксплуатацию наименее защищенных слоев населения. По его словам, она «взяла худшие качества современной капиталистической системы» и использовала технологии, чтобы ограничить меры вмешательства, такие как аудит и регулирование.

«Криптовалютная индустрия использует сеть теневых деловых связей, купленных инфлюенсеров и продажных СМИ, чтобы увековечить культовую воронку "быстрого обогащения", предназначенную для извлечения новых денег из наивных и отчаявшихся в финансовом плане людей», - заявил он.

Палмер подчеркнул, что не собирается возвращаться в индустрию и не будет обсуждать ее в Twitter. По его словам, даже скромная критика криптовалют вызовет бурную реакцию со стороны влиятельных лиц, контролирующих отрасль, и гнев розничных инвесторов, которым пообещали легкие деньги.

В 2013 году Палмер совместно с коллегой по Adobe Systems Билли Маркусом создали мем-криптовалюту Dogecoin. Разработчики не предполагали, что к их проекту отнесутся серьезно.

В январе 2018 года Палмер написал статью для Vice, в которой заявил, что оценка рыночной капитализации актива в $2 млрд представляет собой нечто «очень неправильное».

Сейчас DOGE входит в десятку крупнейших цифровых активов с капитализацией $25,41 млрд, согласно CoinGecko. За последний год стоимость криптовалюты выросла более чем на 5800%.