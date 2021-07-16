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АНАЛИТИКА

Доллар на межбанке 15 июля подешевел, несмотря на прогнозы по девальвации гривни

23:45 15.07.2021 |

Финансы

 Елена Лысенко / СТРАНА.ua

В четверг, 15 июля, безналичный доллар подешевел на 3 копейки, и межбанк финишировал в рамках 27,27-27,28 грн/$. Средние наличные курсы не изменились на продаже и опустились на выкупе на 5 копеек. Расценки были в таких диапазонах:

* 27,30-27,45 грн/$ - на продаже;
* 27,05-27,20 грн/$ - на покупке.

Банкиры наблюдали сокращение валютного спроса у населения, доллар в основном сдавали. Оптовые наличные курсы не изменились - 27,25-27,30 грн/$.

На межбанке не было большой активности, объем сделок на Bloomberg остался на вчерашнем уровне - $115 млн. Этот показатель ниже среднего.

"На рынке ощущается привычный для низкого делового сезона спад, отпускной сезон в самом разгаре. Поэтому не видно крупных сделок. Понемногу продают валютную выручку аграрии, а спрос на доллар небольшой после того, как иностранцы закончили выкупать доллар по дивиденды", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

С утра экспортеры надеялись немного поднять валютный курс: на открытии межбанка доллар подорожал на 1 копейку - до 27,30-27,32 грн/$. Поначалу было совсем мало сделок и цены держались на 27,30-27,3150 грн/$. Но затем с продажей "американца" вышел ING Bank, и котировки покатились вниз: сначала на 27,29-27,30 грн/$, а затем и на 27,27-27,28 грн/$. К иностранцу с валютной продажей присоединился государственный "Укрэксимбанк", поэтому котировки закрепились внизу. Продавцы выбросили на рынок не очень много доллара, но удачно его уравновешивали. Поэтому межбанк зафиксировался на 27,27-27,28 грн/$. Валюту разбирали не очень активно.

"Сегодняшнее движение больше связано с пассивностью покупателей, чем с активностью продавцов. Вообще вялая торговля, очень жарко. А сильных драйверов для нового курсового тренда просто нет", - прокомментировал ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Сегодня заместитель председателя Нацбанка Юрий Гелетий спрогнозировал получение Украиной транша по кредитной программе stand by до конца 2021 года. А также заявил, что власти рассчитывают получить второй транш макрофинансовой помощи от Евросоюза на €600 млн и от Всемирного банка около $350 млн. Еще Верховная Рада утвердила Бюджетную декларацию Кабмина на 2022-2024 годы, в которой заложен такой курсовой прогноз:

* 2022 год: среднегодовой - 28,6 грн/$, на конец года - 28,7 грн/$;
* 2023 год: среднегодовой - 28,8 грн/$, на конец года - 28,9 грн/$;
* 2024 год: среднегодовой - 29,2 грн/$, на конец года - 29,4 грн/$.

"Ранее власти говорили, что рассчитывают получить кредитные транши МВФ до осени, теперь сроки сдвигаются. Понятно, что переговоры идут тяжело. Что до курсовых прогнозов, то в принципе они могут стать реальностью, но при позитивном сценарии. Не оптимистическом, но позитивном. Не думаю, что в прогнозную модель вводили факторы новых карантинов или эскалации конфликта, а вот высокие энергетические цены и возможные потери от транзита газа - возможно", - проанализировал все эти прогнозы Шевчишин.

На сегодняшних торгах заявления чиновников не сказывались из-за малого объема и низкой активности экспортеров и импортеров.

На завтра финансисты дают разные прогнозы по курсу. Многие допускают дальнейшее укрепление гривны - движение на уровне 27,15-27,20 грн/$. Хотя в это верят не все, допуская сохранение старых диапазонов.

"Судя по текущей активности, можем остаться в рамках 27,25-27,35 грн/$", - считает Шевчишин.
 

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