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Справочный курс гривны 14 июля повышен на 0,95 коп до 27,3097 грн/$1
12:34 15.07.2021 |
Национальный банк 15 июля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 0.96 коп. до 27.3001 UAH/USD.
|Показатель
|14.07.2021
|15.07.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.3097
|27.3001
|0.035
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