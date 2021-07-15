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Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 14.07.2021
10:28 15.07.2021 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|14.06.2021
|6.7925
|15.06.2021
|6.6765
|16.06.2021
|6.6904
|17.06.2021
|6.8444
|18.06.2021
|6.9150
|22.06.2021
|6.8045
|23.06.2021
|6.8310
|24.06.2021
|6.7375
|25.06.2021
|6.7484
|29.06.2021
|6.6647
|30.06.2021
|6.5250
|01.07.2021
|6.6364
|02.07.2021
|6.7342
|05.07.2021
|6.6350
|06.07.2021
|6.5818
|07.07.2021
|6.5550
|08.07.2021
|6.5875
|09.07.2021
|6.6969
|12.07.2021
|6.7735
|13.07.2021
|6.7667
|14.07.2021
|6.7639
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
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