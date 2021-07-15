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ЕЦБ одобрил переход к стадии исследования цифрового евро
08:57 15.07.2021 |
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) решил начать этап исследований национальной цифровой валюты (CBDC).
Инициатива возникла в ноябре 2019 года. В октябре 2020 года ЕЦБ опубликовал всеобъемлющий отчет на эту тему. В ноябре его председатель Кристин Лагард спрогнозировала появление цифрового евро через четыре года.
«Прошло девять месяцев после публикации отчета о CBDC. За это время мы углубили анализ, узнали мнения граждан и специалистов, а также провели несколько экспериментов с обнадеживающими результатами. Как итог мы решили ускорить процесс и начать проект цифрового евро», - заявила Лагард.
Фаза исследований продлится 24 месяца. За это время специалисты будут искать ответы на вопросы, касающиеся дизайна и распределения CBDC.
В сообщении говорится, что цифровой евро должен помочь в борьбе с незаконной деятельностью и не создавать нежелательного воздействия на финансовую стабильность и денежно-кредитную политику. CBDC дополнит, но не заменит наличные деньги, подчеркнули в ЕЦБ.
Следующая фаза также прольет свет на необходимые изменения в нормативной базе ЕС. Вдобавок к этому специалисты проведут оценку влияния CBDC на рынок, обеспечение конфиденциальности платежей. Предполагается и определение бизнес-модели для контролируемых посредников в рамках цифровой экосистемы евро.
В документе отмечается, что CBDC может базироваться на сочетании централизованных и децентрализованных составляющих. Оба варианта показали техническую возможность обрабатывать свыше 40 000 TPS.
Напомним, в мае в Банке международных расчетов назвали CBDC концепцией, время которой пришло.
По оценкам Райффайзенбанка, у 10% государств к 2025 году появятся собственные цифровые валюты и биржи для их обмена.
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