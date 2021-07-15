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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

На межбанке 14 июля ощущался спад активности

23:51 14.07.2021 |

Финансы

 Елена Лысенко / СТРАНА.ua

14 июля курс доллара на межбанке опустился на 1 копейку, и торги завершились на 27,30-27,31 грн/$. Средние наличные курсы не изменились:

* 27,30-27,45 грн/$ - на продаже;
* 27,0-27,25 грн/$ - на покупке.

Банкиры говорят о небольшом оживлении наличного рынка, и о ситуативном росте спроса на валюту в некоторых регионах - Харьков, Днепр. Его называют небольшим, хотя оптовые наличные курсы немного поднялись: с 27,23-27,27 грн/$ до 27,25-27,30 грн/$.

На межбанке сегодня ощущался спад активности: объем сделок на Bloomberg сократился на треть - с $169 млн до $114 млн. Нацбанка на рынке не было.

"На торгах ощущался спад. Объем валютных продаж сократился, да и сколько-нибудь значительного спроса тоже на ощущалось. На торгах доминировали банки-спекулянты, которые старались раскачать рынок, но у них это не очень получалось", - описал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Открывались торги на копейку выше вчерашнего закрытия - на 27,31-27,33 грн/$. Но спекулянты почти сразу стали продавать валюту, и котировки спустились вниз: сначала на 27,31-27,3150 грн/$, а затем и на 27,29-27,30 грн/$. Сегодня многие играли на понижение: сбрасывали доллар утром подороже, чтобы откупить вечером подешевле, когда котировки скатятся. Потому на закрытии рынка произошла небольшая коррекция наверх и торги завершились на 27,30-27,31 грн/$.

Из числа валютных продавцов выделяли ПУМБ и УкрСиббанк. Ситибанк, на который часто ориентируется рынок, был незаметен. А другие иностранцы часто стояли в две стороны: и на покупке, и на продаже доллара. По этой части больше всего себя проявил Креди Агриколь Банк.

"Как и ожидалось, рынок немного походил вверх/вниз, но в целом без ярко выраженного тренда, удерживая ориентир 27,3 грн/$", - сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Но в тоже время он заметил продажи иностранцами облигаций внутреннего госзайма на вторично рынке, и выход из бумаг. Не очень значительный, но все же.

"Нерезиденты продолжают планомерно выходить из гривневых ОВГЗ. С начала июля их портфель сдулся на 1,6 млрд грн. То есть захода в наши бумаги нет, а выход есть. Что формирует перспективы более активных покупок доллара на межбанке. Пока нерезиденты "покрываются" валютными продажами аграриев, и делают пассивные покупки. Но переход их в активную фазу может сильно надавить на гривну", - считает Шевчишин.

Как новые валютные правила отразятся на курсе

Главной новостью дня стало изменение правил работы межбанка с 20 июля.

Документом вводится одна важная норма, которая позволяет предприятиям без валютных контрактов/обязательств покупать инвалюту на межбанке. Юрлицам и физлицам-предпринимателям (ФЛП, ФОП - укр.) позволили в один день покупать валюты на эквивалент €100 тыс.

С 1993 года в Украине на этот счет действовал тотальный запрет. Покупать инвалюту на межбанке имели право только предприятия с валютными контрактами (субъекты внешнеэкономической деятельности), чьи документы тщательно проверял валютный контроль в банках, придираясь к каждому пункту. Сейчас от всего этого решили отказаться в рамках либерализации рынка, которую Нацбанк пообещал МВФ еще сеть лет назад, и поэтапно внедрял.

Сегодня новое правило не сказалось на межбанке, поскольку оно вступает в силу с отсрочкой - с будущий вторник, 20 июля. А на будущее финансисты дают разные прогнозы.

"Вряд ли летом увидим активные покупки доллара со стороны компаний без валютных контрактов. У бизнеса не очень много свободных гривневых средств, чтобы играть в такие игры просто так. Да и держать средства в долларе или евро невыгодно: банки не платят по валютным остаткам на счете в то время, как на гривне можно заработать. Активизацию валютных покупок в этой категории бизнеса можно ждать лишь в случае роста девальвационных настроений, и тогда они действительно смогут надавить на межбанк и на гривну", - рассказал директор департамента казначейских операций Юнекс банка Сергей Кирилюк.

В тоже время в некоторых банках могут начать активно развивать этот бизнес - предлагать бизнесменам без валютных контрактов спекулировать долларом на межбанке. Это официально разрешил регулятор.

"Думаю, что банки начнут создавать в своих структурах специальные подразделения, которые будут развивать эту услугу. Как своим клиентам-предприятиям юрлицам, так и ФОПам. Будут проводить для них соответствующие обучающие курсы. Это станет первой реакций рынка на постановление Нацбанка №80. Второй может оказаться отказ банков от взыскания с клиентов комиссии за торговлю: чем сильнее будет расти конкуренция за компанию-клиента, которые торгует валютой, тем быстрее комиссия сойдет в ноль. Банки будут зарабатывать на оборотах", - считает Василий Невмержицкий.

На текущий момент компании платят банка за покупку для них валюты на межбанке в среднем до 0,5% суммы.

Также банкиры допускают активную раскрутку ФОПов на валютном рынке.

"Работы на банковском рынке нет, на улице предостаточно профессиональных казначеев, которые ранее работали в банках. Они могут активно открывать ФОПы и возвращаться на межбанке для работы на себя, создавать казначейские клубы", - допустил Невмержицкий.

Чем активнее будет развиваться это движение, тем сильнее может снижаться спрос на производные инструменты для подстраховки против курсовых рисков: валютные форварды, свопы и пр.

Если предприятия без контрактов сильно увлекутся валютными покупками доллара на межбанке и много накопят его на своих счетах, то банкам придется серьезно увеличить размеры своих обязательных резервов, которые контролирует Нацбанк.

По остаткам на валютных счетах они существенные:

* 6,5% суммы - по вкладам до востребования;
* 3% - по срочным вкладам.

Это - дополнительные расходы для банков, и они, конечно же, не будут нести их на себе. Обязательно переложат на клиентов. Как вариант сейчас рассматривается введение отрицательных процентных ставок по вкладам в долларе, которые уже встречались в наших банках, но редко. Теперь же это может стать распространенным явлением. Точных расчетов на этот счет пока нет, но не исключается, что бизнесу придется доплачивать банкам по 0,5-1% суммы за то, что они хранят их деньги в инвалюте.

Что будет с долларом

Пока казначейства только переваривают новое валютное постановление Нацбанка, и не прогнозируют быстрой реакции межбанка на него. Завтра, 15 июля, открытие безналичных торгов прогнозируют в рамках 27,30-27,33 грн/$, а курсовое движение ожидается в диапазоне 27,28-27,35 грн/$.

Сегодня Минфин выплатил купон (проценты) по старым выпускам гособлигаций, но его размер совсем незначительный - 224 млн грн. Такой объем точно не скажется завтра на валютном спросе на межбанке.

"Сильных новых драйверов нет. Значительных погашений ОВГЗ не было (выплатили небольшой купон), чтобы много гривны вылилось на рынок. Потому рынок, скорее всего, останется вблизи нынешнего курсового уровня - 27,3 грн/$. Возможно, спекулянты захотят сыграть на опережение по либерализации рынка, но, полагаю, что серьезных атак не увидим", - спрогнозировал Андрей Шевчишин.
 

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