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Справочный курс гривны 14 июля повышен на 0,95 коп до 27,3097 грн/$1
12:31 14.07.2021 |
Национальный банк 13 июля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 0.95 коп. до 27.3097 UAH/USD.
|Показатель
|13.07.2021
|14.07.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.3192
|27.3097
|0.035
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