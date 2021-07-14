Стоимость золота 14 июля продолжает расти на статистике из США

Стоимость золота продолжает расти в среду утром, отыгрывая статистику по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.28 EEST цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,23%, или на 4,1 доллара - до 1814 долларов за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,12% - до 26,172 доллара за унцию.

Инвесторы оценивают статистику по инфляции в США, которая в июне ускорилась до 5,4% в годовом выражении - максимума с августа 2008 года.

Поддержку золоту оказывает и снижение американской валюты после данных по инфляции. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,04%, до 92,72 пункта.

"Данные были благоприятными для золота, которое рассматривается как актив-убежище при инфляции", - сказали газете Wall Street Journal аналитики Phillip Futures.