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Стоимость золота 14 июля продолжает расти на статистике из США
09:01 14.07.2021 |
Стоимость золота продолжает расти в среду утром, отыгрывая статистику по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.28 EEST цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,23%, или на 4,1 доллара - до 1814 долларов за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,12% - до 26,172 доллара за унцию.
Инвесторы оценивают статистику по инфляции в США, которая в июне ускорилась до 5,4% в годовом выражении - максимума с августа 2008 года.
Поддержку золоту оказывает и снижение американской валюты после данных по инфляции. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,04%, до 92,72 пункта.
"Данные были благоприятными для золота, которое рассматривается как актив-убежище при инфляции", - сказали газете Wall Street Journal аналитики Phillip Futures.
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