На межбанке 13 июля активизировалась валютная торговля

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

13 июля безналичный доллар подорожал на 2 копейки, и торговля завершилась на 27,30-27,32 грн/$. В кассах наличные курсы не меняли на продаже валюты людям, но на 5 копеек повысили на выкупе у населения. На вечер зафиксировались такие диапазоны:

* 27,30-27,45 грн/$ - на продаже;

* 27,0-27,25 грн/$ - на покупке.

Видно, в некоторых банках ждут роста валютного курса и на всякий случай пополняют свои наличные запасы. Оптовые наличные курсы сегодня приподнялись с 27,20-27,25 грн/$ до 27,23-27,27 грн/$.

Неожиданные валютные покупки

На межбанке активизировалась валютная торговля: объем сделок на Bloomberg поднялся с $122 млн до $169 млн. Нацбанк на рынок не выходил, но крупные банки работали довольно активно.

"Шла живая торговля, многие работали в две стороны: и на покупке, и на продаже доллара. Увеличение валютных продаж шло в основном за счет агропроизводителей, плюс время от времени возникал ситуативный спрос. В целом доллара хватало, поэтому после раскачки котировок его курс отошел назад", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Казначеи рассказали, что рынок был разношерстным. Госбанки как продавали доллар, так и скупали его в зависимости от ситуации на торгах. А иностранный "Ситибанк" сильно переполошил межбанк, когда стал закупать валюту. Именно он, по словам финансистов, и спровоцировал сегодня небольшой курсовой рывок "американца".

Стартовали торги подорожанием доллара на 1 копейку - до 27,29-27,31 грн/$, после чего поначалу шла ровная торговля с небольшим преобладанием спроса. Цены поднялись до 27,31-27,33 грн/$ и почти два часа двигались в минимальном диапазоне - полкопейки. Но после обеда произошел скачок к 27,3350-27,35 грн/$. Его объяснили неожиданными валютными покупками "Ситибанка". Говорят, он сразу приобрел около $20 млн, и спекулянты решили, что иностранцы будут "пылесосить" доллар. Однако этого не произошло. "Сити" довольно быстро закончил сделки, после чего котировки откатились на финишные 27,30-27,32 грн/$.

"Рынок взбодрился, но все равно остался в границах 27,3 грн/$. Минимальное ослабление гривны пока не тренд, а ситуативное движение", - прокомментировал происходящее руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Минфин сегодня провел неожиданно удачное размещение новых выпусков своих облигаций внутреннего госзайма. Общий объем размещения составил 9,88 млрд грн - это втрое больше, чем неделей ранее, и средний уровень продаж для высокой деловой активности. Для лета это даже много.

В валюте правительство привлекло $65 млн, а в гривне 8,1 млрд грн. Структура продаж гривневых ОВГЗ следующая:

* на 3,65 млрд грн размещено бумаг сроком обращения 2 года под 12,09% годовых;

* на 2,1 млрд грн - на 1 год под 10,99% годовых;

* на 1,68 млрд грн - на 1,5 года под 11,3% годовых;

* на 451 млн грн - на 3 года под 12,3% годовых;

* на 176 млн грн - на 3 месяца под 8,5% годовых;

* на 37 млн грн - на 5 лет под 12,59%.

"Думаю, большую часть новых выпусков выкупили украинские держатели, преимущественно банки. Именно они активнее всего обычно раскупают одно- и двухлетние гособлигации. ОВГЗ с погашением в июле 2022 года были готовы брать даже более чем на 2 млрд грн, но сработал заявленный лимит (2 млрд грн). Понятно также, что со стороны иностранцев спрос на бумаги был небольшим - 5-летних и 3-летних облигаций взяли немного. Поэтому завтра не стоит ждать больших валютных распродаж под оплату ОВГЗ. Главным поставщиком межбанке останется агросектор, сейчас его время", - отметил финансовый эксперт Владислав Кравец.

Новые правила и €100 тысяч на компанию

Из-за отсутствия иностранцев размещение ОВГЗ на этой неделе не скажется на межбанке. Главной официальной новостью для финансового рынка сегодня стало назначение новым заместителем председателя Нацбанка по денежно-кредитной политики Сергея Николайчука вместо Дмитрия Сологуба, который вчера покинул НБУ из-за истечения контракта. Появление Николайчука оказалось неожиданным для многих, ведь раньше активно гулял слух о том, что это место предложили члену правления Ощадбанка Александру Роднянскому.

Тем не менее нового зампреда в итоге назвали компромиссной фигурой. С одной стороны, он успел проработал в Нацбанке около 15 лет (увольнялся два года назад), воспринимался как профессионал в банковском сообществе и был подчиненным Сологуба. То есть, скорее всего, продолжит его политику - неожиданностей на финансовом рынке не ждут. С другой стороны, в НБУ смогут на деле доказать, что способны назначать даже тех, кто работал в центробанке во время правления предыдущего председателя Валерии Гонтаревой. Сергей Николайчук вернулся в НБУ после работы в инвесткомпании ICU, в которой она в свое время была совладельцем.

Финансисты считают, что такое назначение должно понравиться МВФ, а может быть даже согласовывалось Офисом президента с Международным валютным фондом.

Скачок курса на межбанке сегодня произошел как раз после появления официального релиза Нацбанка об утверждении Николайчука на позиции зампреда. Тем не менее, активизацию покупок доллара и рост его курса объяснили все-таки не этой новостью, а слухами об изменении валютных правил на межбанке.

Источники "Страны" сообщили, что уже завтра НБУ опубликует новое постановление, которым разрешит компаниям покупать инвалюту без валютных обязательств. То есть принципиально поменяется подход к торговле на межбанке: сейчас покупать доллар и евро могут только те предприятия, у которых есть соответствующие контракты - на поставку импортных товаров/услуг, которые нужно оплатить валютой. А теперь покупать безналичную инвалюту на межбанке (через свои банки) смогут все, кто захочет.

Это значит, что покупать безналичный доллар со своего счета смогут любые юрлица и даже физлица-предприниматели (ФЛП, ФОП - укр.). Без получения дополнительных разрешений и без какого-либо предупреждения. В любой момент.

Ограничение должно быть только по сумме: источники "Страны" сообщили, что суточный лимит покупки на одно предприятие собираются утвердить на уровне €100 тысяч. Со временем он может пересматриваться.

Понятно, что новое правило спровоцирует рост спроса на валюту и может надавить на гривну. Поэтому казначеи допустили, что ситуативные покупки доллара сегодня днем вызваны утечкой из Нацбанка информации об утверждении соответствующего постановления.

"Хотя будем откровенны: свободную гривну для вложений в валюту имеют далеко не все предприятия. Многие до сих пор не отошли от карантинных ограничений и падения продаж, прибыли. Так что большого эффекта от новаций может и не быть", - допустил при этом Андрей Шевчишин.

Ближе к вечеру появились данные о том, что новые валютные правила НБУ, которые будут опубликованы завтра, вступят в силу не сразу, а с отсрочкой - с 20 июля. Поэтому мгновенной реакции межбанка на них может и не последовать.

Еще к вечеру появился небольшой анонс. Зампред Нацбанка Юрий Гелетий, который отвечает за департамент открытых рынков (валютный департамент), сказал о разработке новых мер регулятора.

"Мы готовы двигаться дальше на пути к валютной либерализации. Это наш безусловный приоритет. Следующим важным шагом станет снятие требования для бизнеса, касающегося покупки иностранной валюты под обязательства", - сказал он в комментарии. Не уточнив только, что правила изменят уже завтра.

Что дальше будет с курсом

Дальнейшее курсовое движение на межбанке во многом будет зависеть от реакции рынка на изменения Нацбанка к валютным правилам. Хотя большинство рассчитывает на положительный отклик.

"НБУ давно обещал разрешить валютную покупку без обязательств, и этот пункт есть в договоре с МВФ, в дорожной карте. Чиновники специально дожидались лета и тянули. Ждали, когда в страну начнет активно поступать выручка от продажи агропродукции и будет избыток доллара, чтобы безопасно обкатать новые правила. Если рынок с ними не справится, то лимит по покупкам валюты на одну компанию просто уменьшат, но новую возможность уже не отменят", - рассказал директор казначейства крупного банка.

Завтра, 14 июля, открытие межбанка ожидается в рамках 27,29-27,33 грн/$, а на протяжении дня допускается торговля в рамках 27,25-27,40 грн/$.