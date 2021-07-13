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Трейдеры выводят с криптобирж биткоины на 66 миллионов долларов в сутки
15:26 13.07.2021 |
Пользователи криптобирж ежедневно выводят по 2 тыс. биткоинов на сумму свыше $66 млн на внешние кошельки, по информации аналитической компании Glassnode. Она опубликовала отчет, согласно которому отток криптовалюты с торговых площадок наблюдается с конца мая. Объем биткоинов на криптобиржах возвращается к показателям апреля, когда был установлен ценовой максимум вблизи $65 тыс.
В Glassnode отметили, что рост котировок биткоина сопровождался с выводом криптовалюты с бирж. В мае инвесторы начали отправлять свои монеты на биржи для продажи, тогда как цена актива начала падать, а 22 июня в моменте она опускалась ниже $29 тыс.
Аналитики сообщили, что пользователи стали активнее переводить средства в проекты из сферы децентрализованных финансов (DeFi). С 26 июня объем средств в DeFi вырос на 21%, до $111 млрд.
Зачастую отток средств с криптобирж связывается с активными покупками. Например, вечером 19 мая, после того как курс биткоина падал на треть за сутки, до $30 тыс., был зафиксирован крупнейший за год вывод цифровых монет. Пользователи вывели на холодные кошельки около 175 тыс. BTC на $7 млрд по курсу на тот момент.
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