Трейдеры выводят с криптобирж биткоины на 66 миллионов долларов в сутки

Пользователи криптобирж ежедневно выводят по 2 тыс. биткоинов на сумму свыше $66 млн на внешние кошельки, по информации аналитической компании Glassnode. Она опубликовала отчет, согласно которому отток криптовалюты с торговых площадок наблюдается с конца мая. Объем биткоинов на криптобиржах возвращается к показателям апреля, когда был установлен ценовой максимум вблизи $65 тыс.

В Glassnode отметили, что рост котировок биткоина сопровождался с выводом криптовалюты с бирж. В мае инвесторы начали отправлять свои монеты на биржи для продажи, тогда как цена актива начала падать, а 22 июня в моменте она опускалась ниже $29 тыс.

Аналитики сообщили, что пользователи стали активнее переводить средства в проекты из сферы децентрализованных финансов (DeFi). С 26 июня объем средств в DeFi вырос на 21%, до $111 млрд.

Зачастую отток средств с криптобирж связывается с активными покупками. Например, вечером 19 мая, после того как курс биткоина падал на треть за сутки, до $30 тыс., был зафиксирован крупнейший за год вывод цифровых монет. Пользователи вывели на холодные кошельки около 175 тыс. BTC на $7 млрд по курсу на тот момент.



