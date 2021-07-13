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Справочный курс гривны 12 июля повышен на 3,63 коп до 27,2841 грн/$1
12:31 13.07.2021 |
Национальный банк 12 июля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 3.51 коп. до 27.3192 UAH/USD.
|Показатель
|12.07.2021
|13.07.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.2841
|27.3192
|0.129
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