Финансовые новости
- |
- 13.07.21
- |
- 11:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В JPMorgan усомнились в применении биткоина как платежного средства в Сальвадоре
Аналитики JPMorgan назвали низкую ликвидность, волатильность биткоина, а также риск конвертации в доллар США в качестве основных ограничений использования криптовалюты в Сальвадоре. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно отчету, проблемы могут возникнуть из-за того, что большая часть биткоинов неликвидна.
«Более 90% не поменяли владельцев в течение года, а значительная и растущая доля приходится на кошельки с небольшим оборотом», - заявили аналитики.
По их мнению, ежедневная платежная активность в Сальвадоре составляет около 4% от объема транзакций в сети. Доля в общем объеме переданной ончейн-стоимости едва превысила 1%, говорится в отчете.
Аналитики отметили риски «каннибализации долларовой ликвидностью», а также опасность нарушения платежного баланса и фискальной стабильности после появления возможности конвертации биткоина в американскую валюту.
9 июня Законодательная ассамблея Сальвадора приняла законопроект о признании первой криптовалюты официальным платежным средством на территории страны.
Международный валютный фонд увидел риски в легализации биткоин-платежей, а Всемирный банк отказался помогать Сальвадору с внедрением цифрового золота.
Ранее в JPMorgan усомнились в преимуществах биткоина для экономики страны.
Напомним, недавний опрос жителей Сальвадора показал, что 46% респондентов ничего не знают о первой криптовалюте.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Отдай мандат: Заставят ли экс- «слугу» Юрченко уйти из Рады
ТОП-НОВОСТИ
|Большой замес. Что происходит вокруг сети Glusco
|Виктор Шишкин: Сцепившись с Тупицким и Касмининым, Зеленский помог России
|Любимцы социологов: Могут ли непарламентские партии подвинуть «слуг»
|Операция «Антибигус» и семь «Вагнергейтов». Как Порошенко контратакует Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 12.07.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 12.07.2021
|В JPMorgan усомнились в применении биткоина как платежного средства в Сальвадоре
|Цены на вторичное жилье в Киеве растут, а спрос падает
|Доллар 13 июля торгуется разнонаправленно к евро и иене в ожидании данных из США
|Майк Новограц: Азия продает биткоин, а США — покупают
Это интересно
|Представлен гибрид Bentley Flying Spur с запасом хода 700 километров
|Китайские майнеры наводнили рынок дешёвыми видеокартами — GeForce RTX 3060 можно найти за $270
|Купе BMW второй серии сменило поколение — но сохранило задний привод
|Против Google настроено большинство американских штатов: компанию ждёт масштабное судебное разбирательство
|Поддельные чипы наводнили Китай на фоне дефицита и распространяются по миру в готовой продукции
|В Южной Корее Minecraft признали игрой «только для взрослых» — пользователи протестуют
|Бывший глава Microsoft Стив Балмер стал девятым человеком в мире с состоянием более $100 млрд