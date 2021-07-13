В JPMorgan усомнились в применении биткоина как платежного средства в Сальвадоре

Аналитики JPMorgan назвали низкую ликвидность, волатильность биткоина, а также риск конвертации в доллар США в качестве основных ограничений использования криптовалюты в Сальвадоре. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно отчету, проблемы могут возникнуть из-за того, что большая часть биткоинов неликвидна.

«Более 90% не поменяли владельцев в течение года, а значительная и растущая доля приходится на кошельки с небольшим оборотом», - заявили аналитики.

По их мнению, ежедневная платежная активность в Сальвадоре составляет около 4% от объема транзакций в сети. Доля в общем объеме переданной ончейн-стоимости едва превысила 1%, говорится в отчете.

Аналитики отметили риски «каннибализации долларовой ликвидностью», а также опасность нарушения платежного баланса и фискальной стабильности после появления возможности конвертации биткоина в американскую валюту.

9 июня Законодательная ассамблея Сальвадора приняла законопроект о признании первой криптовалюты официальным платежным средством на территории страны.

Международный валютный фонд увидел риски в легализации биткоин-платежей, а Всемирный банк отказался помогать Сальвадору с внедрением цифрового золота.

Ранее в JPMorgan усомнились в преимуществах биткоина для экономики страны.

Напомним, недавний опрос жителей Сальвадора показал, что 46% респондентов ничего не знают о первой криптовалюте.



