Финансовые новости
- |
- 13.07.21
- |
- 09:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар 13 июля торгуется разнонаправленно к евро и иене в ожидании данных из США
08:53 13.07.2021 |
Курс доллара во вторник утром торгуется разнонаправленно к другим основным мировым валютам в ожидании выхода статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.24 EEST курс евро к доллару рос до 1,1864 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1859 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 110,42 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,35 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,04%, до 92,22 пункта.
Внимание валютных инвесторов сосредоточено на статданных по инфляции в США, которые будут опубликованы позднее во вторник. Аналитики ожидают, что потребительские цены в стране в июне в годовом выражении выросли на 4%, а в месячном выражении замедлили рост до 0,4%.
Кроме того, трейдеры ожидают статистику по инфляции в Германии, которая может повлиять на курс евро к доллару. Аналитики ожидают, что рост потребительских цен в стране в июне, по окончательной оценке, замедлился до 2,3% в годовом выражении и до 0,4% в месячном.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виктор Шишкин: Сцепившись с Тупицким и Касмининым, Зеленский помог России
|Любимцы социологов: Могут ли непарламентские партии подвинуть «слуг»
|Операция «Антибигус» и семь «Вагнергейтов». Как Порошенко контратакует Зеленского
|В Израиле начали расследование против Коломойского и его соратников – Kyiv Post
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар 13 июля торгуется разнонаправленно к евро и иене в ожидании данных из США
|Майк Новограц: Азия продает биткоин, а США — покупают
|Золото дорожает 13 июля в ожидании публикации статданных по инфляции в США
|Фондовые биржи АТР 13 июля в основном растут на статданных по Китаю
|Фондовый рынок США 12 июля достиг новых рекордных максимумов
|Доллар 12 немного подешевел на вялом рынке при продажах Укрэксимбанка
Это интересно
|Представлен гибрид Bentley Flying Spur с запасом хода 700 километров
|Китайские майнеры наводнили рынок дешёвыми видеокартами — GeForce RTX 3060 можно найти за $270
|Купе BMW второй серии сменило поколение — но сохранило задний привод
|Против Google настроено большинство американских штатов: компанию ждёт масштабное судебное разбирательство
|Поддельные чипы наводнили Китай на фоне дефицита и распространяются по миру в готовой продукции
|В Южной Корее Minecraft признали игрой «только для взрослых» — пользователи протестуют
|Бывший глава Microsoft Стив Балмер стал девятым человеком в мире с состоянием более $100 млрд