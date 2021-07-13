Майк Новограц: Азия продает биткоин, а США — покупают

Основатель криптобанка Galaxy Digital Майк Новограц в комментарии CNBC заявил, что американское криптовалютное сообщество заняло лидирующую позицию на медвежьем рынке, истоки которого лежат в Азии.

«Мы видим, как Азия распродает его [биткоин], а США выкупают обратно. Китай объявил войну криптоиндустрии в рамках более широкой холодной войны, в которую мы ввязываемся», - подчеркнул он.

Новограц также указал на возможную корреляцию биткоина в диверсифицированных портфелях. По его словам, некоторые хедж-фонды продают часть цифрового золота, потому что актив снижает их позиции.

«Понадобится некоторое время, чтобы создать более разнообразную базу инвесторов», - заявил он.

Ранее Новограц назвал исход майнеров из Китая «большим плюсом» для криптоиндустрии. Он заявил, что репрессивная политика КНР не помешает развитию биткоина.



