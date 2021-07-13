Доллар 12 немного подешевел на вялом рынке при продажах Укрэксимбанка

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

Новая неделя на межбанке началась с небольшого удешевления доллара: его курс опустился на 2 копейки, и торговля закончилась на 27,2850-27,30 грн/$. Средние наличные курсы в обменниках не изменились на продаже "американца" и на 5 копеек просели на выкупе. В итоге сформировались такие диапазоны:

27,30-27,45 грн/$ - на продаже;

27,0-27,20 грн/$ - на покупке.

Финансисты отмечали низкий спрос на валюту со стороны населения, ее в основном продавали. Оптовые наличные курсы просели с 27,25-27,29 грн/$ до 27,20-27,25 грн/$.

На межбанке сегодня была невысокая активность. Объем сделок на Bloomberg сократился с $166 млн до $122 млн - это уровень ниже среднего. Нацбанк на торги не выходил, и ничего не покупал.

Регулятор в принципе уменьшил свое присутствие на рынке и объемы сделок, что отражено в его свежем отчете. Вот объемы покупки доллара Национальным банком в разрезе последних недель:

5-7 июля - $20 млн;

29 июня-2 июля - $26 млн;

22-25 июня - $128 млн;

14-18 июня - $113,8 млн;

7-11 июня - $375 млн;

31 мая-4 июня - $40 млн.

То есть видно, что центробанк сильно замедлил темпы скупки валюты после того, как иностранцы резко сократились объемы приобретения наших гривневых ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма), а "Укравтодор" закончил распродажу доллара, который получил от кредиторов после размещения еврооблигаций на $700 млн.

Иностранцы и крупный бизнес были не очень заметны и на сегодняшних торгах.

"Валютный рынок медленно раскачивается в начале недели, торговля была не очень активной. Объема нет, снова активничали спекулянты и ненадолго госбанк выходил с продажей. Это все. До полудня наторговали лишь $48 млн, потом чуть подтянулись. В целом без большого энтузиазма, ощущается слабая деловая активность лета", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Раскачка курса происходила в узком коридоре. Старт межбанка произошел в пятничном диапазоне - 27,2850-27,31 грн/$. На открытии торгов с продажей валюты заметили государственный Укрэксимбанк, и котировки скатились на 27,2650-27,2850 грн/$. Но как только на торгах появились спекулянты и попытались раскачать торги, госструктура почти сразу ушла с торгов. После чего рынок приподнялся до 27,29-27,3050 грн/$ и двигался в рамках полукопейки в разные стороны. Сильнее прокачать цены на удалось.

"Завтра новое размещение ОВГЗ Минфином, а нерезидентов на валютном рынке не видно. Продавцы/покупатели будут внутренние. Покупок валюты со стороны иностранцев, кстати, тоже не было: нерезиденты особо не покупали, поскольку аграрии не особо продавали. Такой вот в целом нейтральный рынок получился. Новость о помощи со стороны МВФ, которая прозвучала в конце прошлой недели, спекулятивно поддержала гривну, но реальный баланс спроса и предложения сделал свое дело", - прокомментировал ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Правительство будет завтра продавать один выпуск долларовых ОВГЗ (сроком обращения 1 год) и шесть гривневых: на 3 месяца, на 1 год, на 1,5 года, на 2 года, на 3 года и на 5 лет. Объем привлечения гривневых средств прогнозируется в диапазоне 3-4 млрд грн.

Эксперты сейчас объясняют низкий спрос на гривневые гособлигации высоким уровнем инфляции в Украине. Аналитики считают, что при текущем росте розничных цен (9,5% по данным Госстата в годовом измерении), ставки по ОВГЗ должны быть от 13% и выше. Чиновники же, как известно, держат максимальный уровень ставок по бумагам на 12,59%, и дают дальше расти инфляции.

"Годовые темы увеличения цен в промышленности составили 39,1%, а у производителей продуктов - плюс 29,8% (к июню 2020 года). Очевидно, что цены производителей перерастут в потребительские. А если будет расти инфляция, то должны подниматься и ставки по ОВГЗ, считают иностранцы. У них есть условие, чтобы инфляция в перспективе была взята под контроль - около 5% в следующие годы при текущих ставках по гособлигациям в районе 12%", - отметил Шевчишин.

Пока отсутствие притока доллара под новые размещения долговых бумаг Минфина не считают большой проблемой. По двум причинам: во-первых, валюту активнее заводят украинские агроэкспортеры, которые распродают урожай, во-вторых, спрос на нее не очень большой в условиях низкой деловой активности. Интерес к доллару растет ситуативно: когда его скупают иностранцы под вывод дивидендов или, когда он нужен под закупку вакцин от коронавируса или под другие целевые покупки.

На завтра финансисты не прогнозируют серьезной раскачки курса на межбанке. Старт торгов ждут в диапазоне 27,28-27,31 грн/$, и большинство опрошенных верит в сохранение коридора 27,27-27,33 грн/$.