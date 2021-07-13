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В июне объёмы торговли криптовалютой упали на 40 %
23:08 12.07.2021 |
Объёмы торгов на основных криптовалютных биржах упали в июне более чем на 40 % по сравнению с маем, показало исследование базирующейся в Лондоне аналитической компании CryptoCompare, опубликованное в понедельник. В числе факторов, повлиявших на снижение активности на криптовалютном рынке она назвала введение жёстких мер правительством Китая в отношении майнинга и торговли цифровой валютой, а также более низкую волатильность виртуальных денег.
По данным CryptoCompare, объёмы спотовых торгов (с немедленной оплатой) упали на 42,7 % до $2,7 трлн, а объёмы долгосрочных криптовалютных сделок - на 40,7 % до $3,2 трлн.
«Турбулентность продолжалась, поскольку Китай продолжил реализацию жёстких мер, направленных против добычи биткоинов, - заявили в CryptoCompare. - В результате более низких цен и волатильности спотовые объёмы сократились».
Биткоин, крупнейшая криптовалюта на рынке виртуальных денег, упала в прошлом месяце в цене более чем на 6 %, достигнув минимума с января. Это связано в первую очередь с тем, что власти Китая ужесточили введённые месяцем ранее ограничения на торговлю и майнинг биткоинов.
По словам CryptoCompare, крупнейшая в США криптовалютная биржа Binance, которая столкнулась с пристальным вниманием регулирующих органов по всему миру, сохранила позиции крупнейшей платформы по объёмам спотовой торговли. Тем не менее объёмы продаж на Binance упали в июне на 56 % до $668 млрд.
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