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Справочный курс гривны 12 июля повышен на 3,63 коп до 27,2841 грн/$1
12:28 12.07.2021 |
Национальный банк 12 июля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 3.63 коп. до 27.2841 UAH/USD.
|Показатель
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|12.07.2021
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|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.3204
|27.2841
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