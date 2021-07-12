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Денежная масса в Украине в июне возросла на 1,2%
Денежная масса в Украине в июне 2021 года возросла на 1,2% - до 1 трлн 914,3 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Согласно им, денежная база (резервные средства) за минувший месяц увеличилась на 0,1% - до 645,018 млрд грн.
Центробанк также указал, что денежные средства в обращении вне банков (M0) в июне выросли на 1,5% - до 541,178 млрд грн.
По данным НБУ, депозитный портфель банков за прошлый месяц увеличился на 1% - до 1 трлн 370,233 млрд грн, в частности в национальной валюте - на 3% (до 881,623 млрд грн), тогда как в инвалюте он сократился - на 2,3%, до 488,61 млрд грн.
Вместе с тем кредитный портфель банков вырос на 1% - до 976,942 млрд грн, в том числе в нацвалюте - на 2,5% (до 661,532 млрд грн), а в иностранной сократился на 2,1% (до 315,41 млрд грн), свидетельствует отчет.
Согласно данным центробанка, чистые международные резервы в июне выросли на 3,6% - до $17,98 млрд.
Как сообщалось, в 2020 году денежная масса в Украине увеличилась на 28,7%, денежная база - на 24,8%, в том числе М0 - на 34,2%. Депозитный портфель банков за прошлый год увеличился на 26,7%, в то время как кредитный сократился на 2,8%.
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