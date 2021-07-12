По программе «5-7-9» уже выдали 51,3 миллиарда гривень кредитов

В рамках программы кредитования "5-7-9" сейчас уже выдано дешевых займов на 51,3 млрд грн.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя в Фейсбуке экономические итоги недели, передает Укринформ.

"В рамках программы Президента "5-7-9" выдано уже 51,3 млрд грн дешевых займов. В частности, из выданных за предыдущую неделю 1,4 млрд гривень львиную долю составляют антикризисные кредиты на пополнение оборотных средств под 0%. Программа продолжает работать в пользу бизнеса", - говорится в сообщении.

Глава правительства также сообщил, что в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%" уполномоченные банки выдали 526 кредитов на сумму 448 млн грн. Также на стадии согласования находятся около 900 заявок на сумму более 730 млн грн.

"Все больше украинцев получают большие квадратные метры. В ближайшей перспективе ожидается расширение инструментов доступной ипотеки за счет новых программ", - отметил Шмыгаль.

Как сообщал Укринформ, правительственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" стартовала 1 февраля 2020 года. Предоставление одной из трех возможных ставок по кредиту в рамках этой программы зависит от размера бизнеса заемщика и срока его деятельности.

В апреле прошлого года Кабинет Министров расширил государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее сумма ограничивалась 50 млн грн. Также правительство увеличило максимальную сумму кредита по программе с 2 млн грн до 3 млн грн.