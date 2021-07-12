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Золото дешевеет 12 июля в рамках коррекции и на росте курса доллара
09:31 12.07.2021 |
Стоимость золота снижается в понедельник утром в рамках коррекции и на фоне некоторого роста курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.39 EEST цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,51%, или на 9,35 доллара - до 1801,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,61% - до 26,075 доллара за унцию.
В конце прошлой недели золото дорожало на фоне опасений, связанных с коронавирусом. Пандемия продолжает поддерживать спрос на золото как традиционный актив-убежище. В понедельник утром цены перешли к коррекционному снижению.
"Опасения по поводу того, что новые штаммы COVID-19 могут поставить под угрозу восстановление мировой экономики, стимулировали спрос на драгоценный металл в конце прошлой недели, но рост цен был ограничен, поскольку доходность мировых облигаций выросла", - прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики Phillip Futures.
Одним из основных факторов динамики цен на золото остается также курс доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,07%, до 92,19 пункта. Рост американской валюты делает покупку золота менее выгодной для инвесторов, владеющих другими валютами.
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