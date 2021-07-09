Доллар на межбанке 9 июля снова подорожал на покупках иностранцев

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

9 июля безналичный доллар подорожал на копейку, и неделя на межбанке завершилась в рамках 27,29-27,32 грн/$. Средние наличные курсы не изменились на продаже валюты и на 5 копеек поднялись на выкупе. В итоге перед выходными сформировались следующие цены:

* 27,30-27,45 грн/$ - на продаже;

* 27,05-27,25 грн/$ - на покупке.

По словам банкиров, спрос и предложение в кассах были на одинаковом уровне. Однако оптовые наличные курсы поднялись с 27,20-27,23 грн/$ до 27,225-27,29 грн/$. Что объяснили девальвационными ожиданиями.

Ситибанк продолжает закупку

Нацбанка на рынке не было. А Ситибанк второй день к ряду скупал валюту по всему рынку.

"Рисунок валютных торгов очень напоминал вчерашний день. Ощущался спрос на доллар со стороны иностранцев, которые, видимо, продолжают брать его под дивиденды. А наши экспортеры распродавали свою выручку. На пиках спроса старались приподнять котировки, но сегодня это не очень получалось. В целом получился спокойный торговый день", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Спекулянты пытались задрать валютный курс с самого утра. Межбанк стартовал подорожанием доллара на 3 копейки (ко вчерашнему закрытию) - в рамках 27,30-27,34 грн/$. Но иностранцы покупали валюту очень аккуратно, небольшими порциями, и валютного предложения хватало. Потому рынок сначала отошел вниз на 27,31-27,32 грн/$, а после скорректировался на 27,32-27,3350 грн/$. Шире котировки прокачать не удавалось, было лишь разовое движение на 27,31 грн/$. Целый день межбанк двигался в диапазоне 2-2,5 копеек. А к вечеру отошел на итоговые 27,29-27,32 грн/$.

"Похоже, нерезиденты решили закрывать свои покупки за счёт аграриев, чтобы не сорвать рынок. Осторожно. Но все равно остаюсь приверженным мысли, что это сильные риски для гривны в перспективе. Речь не идет о дивидендах, тут может сформироваться отток валюты. Минфину с текущими ставками по ОВГЗ (облигациям внутреннего госзайма) не завлечь инвесторов", - отметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Финансисты ждут слабое размещение новых выпусков ОВГЗ в будущий вторник, 13 июля, - в районе 3 млрд грн в гривне. И не рассчитывают на покупки бумаг иностранцами, потому притока доллара на межбанк, в связи с этим не будет.

Министерство финансов заявило размещение одного долларового выпуска гособлигаций сроком обращения 1 год, а также шести гривневых бумаг:

* на 3 месяца с лимитом 500 млн грн;

* на 1 год с лимитом 2 млрд грн;

* на 1,5 года с лимитом 2 млрд грн;

* на 2 года, безлимит;

* на 3 года, безлимит;

* на 5 лет, безлимит.

$2,7 млрд от МВФ

Темой дня сегодня стало сообщение от Международного валютного фонда о распределении эквивалента $650 млрд между странами-участниками, чтобы ускорить восстановление мировой экономики от коронакризиса и поддержать золотовалютные резервы центробанков мира.

Часть суммы должна получить и Украина - $2,7 млрд. Очень солидный объем, и выделить его могут уже в конце августа. Но для этого нужно, чтоб решение утвердил Совет управляющих МВФ, пока оно принято только Исполнительным Советом Фонда.

При получении $2,7 млрд наше правительство сможет закрыть текущий дефицит бюджета, а Нацбанк - существенно пополнить свои золотовалютные резервы, размер которых на 1 июля составлял $28,4 млрд.

Понятие "распределения" подразумевает безвозвратность средств, то есть это не кредит, а своего рода подарок. Однако непонятно, чем он будет компенсироваться, то есть неясно, будет ли впоследствии увеличен членский взнос Украины в МВФ, как пайщика. Соответствующие разъяснения последуют позже.

"Неясно, кто профинансирует этот "банкет" в $650 млрд. Откуда возьмутся эти деньги, и чем будут компенсироваться - сложно пока сказать. Ведь МВФ - это не эмиссионный центр, это аккумулятор взносов. Он собирает взносы со стран-участников, и выпускает на этот объем свою искусственную валюту. Это специальные права заимствований (СПЗ, Special Drawing Rights - SDR). Работает принцип получил - выпустил, а не напечатал. Посмотрим, как все будет. Лишних денег у МВФ не бывает. А объем они заявили просто колоссальный, таких подарков еще не было в их истории, это максимум", - отметил "Стране" один из экспертов.

До сих пор крупнейшим распределением средств МВФ было выделение 161,2 млрд SDR ($225,7 млрд) двенадцать лет назад, а именно 28 августа 2009 года. Тогда Фонд старался помочь миру преодолеть последствия кризиса 2008 года, который начался в США с обвала ипотечного рынка.

Что дальше будет с курсом

Скорее всего, эта тема будет актуальной всю следующую неделю, обрастая новыми деталями. А также может повлиять на настроение валютного рынка.

С понедельника аналитики допускают разное развитие событий на нашем межбанке.

"Конечно, последим за новостями от МВФ, если будут шансы на августовские поступления - то гривна получит поддержку, а нерезиденты притормозят свои валютные покупки. В результате можем сходить к уровню 27,2 грн/$. Склоняюсь к тому, что НБУ при укреплении гривны будет выходить с покупками валюты в резервы, компенсируя предложение аграриев. Если иностранцы продолжат валютные покупки, то котировки будут болтаться в широком диапазоне, где 27,5 грн/$ остается верхней границей", - спрогнозировал Андрей Шевчишин.