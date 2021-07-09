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С начала года выдали почти 3 миллиарда ипотечных кредитов - Нацбанк
15:49 09.07.2021 |
За январь-май 2021 года банки выдали 3 651 ипотечный кредит на общую сумму свыше 2,8 млрд грн.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Украинские банки сообщили, что в мае 2021 года выдали 843 ипотечных кредита на общую сумму 666,9 млн грн. В общей сложности за первые пять месяцев года банки выдали 3 651 ипотечный кредит на общую сумму свыше 2,8 млрд грн. Если сравнить с соответствующим периодом прошлого года, то новое ипотечное кредитование выросло почти в 2,5 раза по количеству договоров и более чем в три раза стало больше в денежном измерении", - говорится в сообщении.
Кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости остаются драйвером рынка: их доля в мае составила 89% от количества и 87% от объема всех выданных ипотечных кредитов. Средний размер кредита на покупку жилья в мае сохранился на уровне 791 тыс. грн. Средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в мае снизился до 878 тыс. грн против 925 тыс. грн в апреле, вторичной - вырос до 780 тыс. грн с 771 тыс. грн.
В мае средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита снизилась в обоих сегментах: на первичном рынке - до 15,7% с 17,4% в апреле, на вторичном - до 13,4% с 13,5%.
Опросы банков свидетельствуют, что рынок ипотечного кредитования очень концентрированный. Пять самых активных банков заключили больше 90% новых соглашений.
Как сообщал Укринформ, в Украине с 1 марта 2021 года заработала государственная программа «Доступная ипотека 7%». По условиям программы, объектом ипотеки может выступать квартира или частный дом. Максимальная стоимость объекта - 2,5 млн грн, при этом предельная сумма ипотеки составляет 2 млн грн. Кредит предоставляется на срок до 20 лет. Первый минимальный взнос составляет 15%, а ипотечная ставка - 7%.
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