Финансовые новости
- |
- 09.07.21
- |
- 17:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочный курс гривны 9 июля понижен на 5,25 коп до 27,3204 грн/$1
12:31 09.07.2021 |
Национальный банк 9 июля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 5.25 коп. до 27.3204 UAH/USD.
|Показатель
|08.07.2021
|09.07.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.2679
|27.3204
|0.193
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Драка за титан. Кому достанется «наследство» Фирташа в виде ОГХК
|Ход Коломойским. Почему может сорваться визит Зеленского в США
|Цена на газ в Европе бьет рекорды. Будет ли дорожать «коммуналка» в Украине
|5 сигналов для Зеленского: что услышала Украина о своих реформах в Вильнюсе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|С начала года выдали почти 3 миллиарда ипотечных кредитов - Нацбанк
|Доллар 9 июля торгуется к евро и иене без единой динамики
|Справочный курс гривны 9 июля понижен на 5,25 коп до 27,3204 грн/$1
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 08.07.21
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.07.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 8.07.2021
Это интересно
|Microsoft позволит вернуться с Windows 11 на старую ОС в течение 10 дней
|Игра Pokemon GO уже заработала 5 миллиардов долларов и не собирается останавливаться
|Peugeot показала гиперкар для «Ле-Мана» без антикрыла
|Китайский агрегатор такси DiDi готовятся к выходу на рынок Украины
|Проверить авто стало еще легче: VIN-коды появились на портале открытых данных
|Пентагон отказался от возможного контракта JEDI с Microsoft на $10 млрд
|Audi начнёт зарабатывать на каждом электромобиле столько же, как на машине с ДВС, лишь через пару лет