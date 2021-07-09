В 2021 году держатели криптовалютных карт Visa потратили более $1 млрд

В первой половине 2021 года объем транзакций по дебетовым криптовалютным картам Visa превысил $1 млрд. Об этом платежная система рассказала в своем блоге.

Согласно сообщению, в настоящее время компания в рамках карточных программ сотрудничает с 50 ведущими криптовалютными платформами, включая FTX и Coinbase. Клиенты последних могут конвертировать и тратить цифровые активы в любой из 70 млн торгово-сервисных точек, поддерживающих Visa.

«Мерчантам не приходится ничего менять. Для них это такая же транзакция, как и любая другая. Сервис мгновенно конвертирует криптовалюту в фиат», - сказал старший директор и глава отдела криптовалют Visa Кай Шеффилд в разговоре с Business Insider.

Шеффилд отметил, что компания одновременно работает с «растущим числом» держателей цифровых активов и «миллионами» мерчантов, которые не понимают криптовалюты и не желают с ними взаимодействовать.

«Они не хотят обновлять торговые точки и терминалы, а также разбираться в том, что такое блокчейн», - добавил он.

В интервью CNBC финансовый директор Visa Васант Прабху заявил, что компания работает над созданием экосистемы, благодаря которой криптовалюта станет более простой в использовании и похожей в этом смысле на фиат.

«В нашей сети мы наблюдаем большой объем покупок криптовалют на регулируемых биржах, и, насколько мы можем судить, эта тенденция сохраняется», - сказал он.

По данным недавнего исследования конкурента Visa - Mastercard - в 2022 году 40% пользователей платежной системы планируют использовать цифровые валюты.

Прабху также подчеркнул, что в ближайшее время Visa не планирует инвестировать в биткоин и другие криптовалюты, как это сделали Tesla, MicroStrategy и другие публичные компании.

«Мы не держим криптовалюты на нашем балансе. Мы держим валюты, которые нужны нам для ведения бизнеса. Мы держим валюты, в которых получаем зарплату или платим людям. Как правило, это доллар, евро и фунт стерлингов», - объяснил он.

Напомним, в июне Visa объявила о поглощении шведского финтех-стартапа Tink, стоящего за одноименной платформой открытого банкига. Сделку оценили в $2,15 млрд.



