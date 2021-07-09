Нассим Талеб раскритиковал торговлю токенизированными ценными бумагами

Философ и автор культового произведения «Черный лебедь» Нассим Талеб заявил, что сектор DeFi умудрился заново изобрести «магазины ведер» и посоветовал молодым трейдерам учиться у старшего поколения.

Под «магазинами ведер» понимают компании, которые в начале XX века позволяли рядовым американцам играть на акциях или товарах, не владея ими. В конечном итоге эту практику признали незаконной.

«Магазины ведер появились всего примерно 90 лет назад! Теперь DeFi удается изобрести их заново. Воспитанная в Twitter молодежь должна сидеть с выжившими трейдерами, потягивая выдержанный бренди, молчать и учиться», - написал Талеб.

Таким образом он прокомментировал статью Bloomberg, в которой издание рассказало о синтетических версиях акций Tesla, Apple, Amazon и других публичных компаний, а также нескольких популярных ETF.

Проекты вроде Mirror Protocol и Synthetix токенизируют ценные бумаги. Эти выпущенные на блокчейне токены спроектированы так, чтобы отражать цены отслеживаемых активов без каких-либо фактических покупок или реальных продаж.

Некоторые эксперты опасаются, что эти инструменты позволяют трейдерам обойти определенные правила и законы фондового рынка. Например, они предоставляют возможность для анонимной торговли, что идет вразрез с требованиями KYC, которые являются обязательными для традиционных брокер-дилеров.

В апреле 2021 года биткоин-биржа Binance объявила о листинге токенизированных акций. В том же месяце BaFin предупредило инвесторов о возможном нарушении платформой закона о ценных бумагах. Регулятор сослался на отсутствие необходимых проспектов.

Схожие претензии к Binance предъявило FCA, согласно Financial Times.

Талеб неоднократно критиковал биткоин и индустрию блокчейна. В мае 2021 года он назвал цифровое золото «мегасхемой Понци».

Напомним, в июне философ опубликовал статью, в которой заявил, что первая криптовалюта не является деньгами или средством сбережения и не подходит для хеджирования инфляции.