Золото 9 июля слабо дорожает на опасениях за восстановление экономики

Стоимость золота в пятницу утром незначительно растет на фоне возобновившихся опасений за восстановление мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.12 EEST цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,06%, или на 1,15 доллара - до 1801,45 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,21% - до 25,93 доллара за унцию.

После небольшого снижения в четверг котировки золота вновь перешли к росту. Инвесторы опасаются, что распространение новых вариантов коронавируса, в частности штамма "дельта", несет в себе новые риски для восстановления мировой экономики.

На этом фоне наблюдается некоторое снижение рисковых настроений и увеличение спроса на надежные активы, к которым традиционно относится золото.

Аналитики Oanda, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, отмечают, что сокращение стоимости золота в четверг связано с тем, что снижение на фондовых рынках могло побудить некоторых инвесторов продать ряд активов, в том числе и золото. Однако среднесрочный прогноз для драгоценного металла остается положительным в связи с неопределенностью вокруг эпидемиологической обстановки в мире.