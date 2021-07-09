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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Курс доллара на межбанке 8 июля подрос на валютных покупках иностранцев

23:29 08.07.2021 |

Финансы

 Елена Лысенко / СТРАНА.ua

8 июля курс доллара на межбанке поднялся на 4 копейки, и торги завершились в диапазоне 27,29-27,31 грн/$. При этом наличные курсы мало изменились:

27,30-27,45 грн/$ - на продаже;
27,0-27,20 грн/$ - на покупке.

Большой активности населения на покупке/продаже валюты финансисты не отмечали. А средние оптовые наличные курсы просели с 27,27-27,30 грн/$ до 27,20-27,23 грн/$.

Межбанк сегодня долго раскачивался, и только к вечеру вышел на средний объем сделок. За день на Bloomberg наторговали $142 млн, это на $16 млн меньше вчерашнего уровня.

Нацбанка на торгах не было, зато активно скупали валюту иностранцы. В первую очередь Ситибанк.

"Большого энтузиазма или идей на межбанке на ощущалось, скучные торги получились. Наблюдались покупки доллара иностранцами, но в целом предложения им хватало. Валюту активно продают агропроизводители, у них сезон, меньше выручки у металлургов. Плюс сильно ощущается спекулятивное движение - до 40% рынка", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Считается, что иностранцы продолжают покупать доллар под вывод из Украины дивидендов. Заметного сокращения портфеля облигаций внутреннего госзайма у нерезидентов не фиксировалось: на этой неделе он уменьшился лишь на 5 млн грн - до 109,01 млрд грн.

На старте межбанка доллар подорожал на 2 копейки, но с утра активной торговли не было. Валютного предложения не хватало - за первые полтора часа рынок наторговал только на $40 млн. Было понятно, что экспортеры придерживают доллар в надежде на рост курса, и они его получили.

Уже к 12 часам цены поднялись до 27,29-27,30 грн/$, а еще через полчаса и на 27,32-27,34 грн/$. После этого полились валютные продажи, и котировки отошли к 27,29-27,31 грн/$. Вечером, правда, отдельные банки ставили 27,35 грн/$ по сделкам на условиях tom (с поставкой на следующий день), но фактических покупок не фиксировалось. Этот ценник старались закрепить, чтобы завтра с утра подороже открыть межбанковский рынок.

"Рынок остается нервным. Покупка валюты нерезидентами - плохой знак. Хотя из ОВГЗ в последние дни нет активных выходов, там минимальные колебания. В тоже время, решение по выходу пока доллар дешевый вполне логичное", - сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Еще активизацию валютных покупок иностранцами объясняют беспокойной ситуацией на внешнем рынке.

"Мировые рынки сегодня в падении, и это также могло бы стать причиной закрытия позиций в Украине. Нервозность на мире возрастает, из-за распространения штамма коронавируса "Дельта", статистика США по некоторым показателям оказалась хуже ожиданий, что настораживает инвесторов - опасаются, что восстановление экономики достигло своего пика. Потому нерезиденты так реагируют на все это, в том числе в развивающихся и пограничных экономиках", - допускает Андрей Шевчишин.

В таких условиях иностранцы вряд ли решаться в ближайшее время на покупки новых выпусков ОВГЗ, и завода в Украину новых партий доллара.

Тем не менее казначеи не ждут резких подорожаний доллара из-за текущих валютных поступлений от агросектора, который экспортирует урожай.

9 июля старт межбанка ожидается на уровне 27,30-27,35 грн/$. А курсовое движение прогнозируется в рамках 27,27-27,40 грн/$.
 

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