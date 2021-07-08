К тестированию цифрового юаня допущены 10 млн человек

В экспериментах по обороту официальной криптовалюты, цифрового юаня, монетарные власти КНР демонстрируют завидный энтузиазм. Они планомерно расширяли географию тестирования этой валюты, привлекая частных пользователей лотереей, и заодно расширяя перечень банков и компаний, участвующих в обороте цифрового юаня. На данный момент доступ к этой валюте имеют 10 млн человек.

Свежими данными поделился на тематическом брифинге Фань Ифэй (Fan Yifei), заместитель председателя Народного банка Китая, как отмечает агентство Bloomberg. Для участия в эксперименте гражданам КНР достаточно подать заявление в одном из нескольких банков с государственным участием. Список уже насчитывает десять миллионов человек. Китайский центробанк намерен расширить масштабы эксперимента, ключевой фазой станет проведение зимних Олимпийских игр в 2022 году. Ранее сообщалось, что расчёты в цифровом юане смогут осуществлять даже иностранные туристы.

Власти Китая не раз подчёркивали, что создают цифровой юань для повышения стабильности национальной финансовой и платёжной системы, никакой угрозы для зарубежных резервных валют он не представляет, хотя международные расчёты с использованием цифрового юаня должны быть реализованы на определённом этапе.

Криптовалюты независимых эмитентов представитель Национального банка Китая назвал спекулятивными инструментами, которые угрожают финансовой безопасности и социальной стабильности. Они нередко используются для платежей в криминальной сфере и отмывания денег, по мнению китайского чиновника. Так называемые «стейблкоины», привязанные к фиатным валютам или имеющим материальную ценность активам, могут представлять угрозу для международных платёжных систем и мировых валют, как считают в Национальном банке Китая. Озабоченность этими проблемами и подтолкнула власти страны к определённым шагам по ограничению оборота и добычи криптовалют в Китае.