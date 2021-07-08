Финансовые новости
- |
- 08.07.21
- |
- 15:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
К тестированию цифрового юаня допущены 10 млн человек
В экспериментах по обороту официальной криптовалюты, цифрового юаня, монетарные власти КНР демонстрируют завидный энтузиазм. Они планомерно расширяли географию тестирования этой валюты, привлекая частных пользователей лотереей, и заодно расширяя перечень банков и компаний, участвующих в обороте цифрового юаня. На данный момент доступ к этой валюте имеют 10 млн человек.
Свежими данными поделился на тематическом брифинге Фань Ифэй (Fan Yifei), заместитель председателя Народного банка Китая, как отмечает агентство Bloomberg. Для участия в эксперименте гражданам КНР достаточно подать заявление в одном из нескольких банков с государственным участием. Список уже насчитывает десять миллионов человек. Китайский центробанк намерен расширить масштабы эксперимента, ключевой фазой станет проведение зимних Олимпийских игр в 2022 году. Ранее сообщалось, что расчёты в цифровом юане смогут осуществлять даже иностранные туристы.
Власти Китая не раз подчёркивали, что создают цифровой юань для повышения стабильности национальной финансовой и платёжной системы, никакой угрозы для зарубежных резервных валют он не представляет, хотя международные расчёты с использованием цифрового юаня должны быть реализованы на определённом этапе.
Криптовалюты независимых эмитентов представитель Национального банка Китая назвал спекулятивными инструментами, которые угрожают финансовой безопасности и социальной стабильности. Они нередко используются для платежей в криминальной сфере и отмывания денег, по мнению китайского чиновника. Так называемые «стейблкоины», привязанные к фиатным валютам или имеющим материальную ценность активам, могут представлять угрозу для международных платёжных систем и мировых валют, как считают в Национальном банке Китая. Озабоченность этими проблемами и подтолкнула власти страны к определённым шагам по ограничению оборота и добычи криптовалют в Китае.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|5 сигналов для Зеленского: что услышала Украина о своих реформах в Вильнюсе
|Гривню укрепили за счет валютных продаж аграриев, рынки не поверили в скорое получение Украиной транша от МВФ
|Брать в долг у Китая, а не МВФ – ловушка для Украины. Это идеальная модель для популистов
|Арахамия назвал опыт Компартии КНР достойным заимствования
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара 8 июля усиливает снижение выходом статистики по США
|К тестированию цифрового юаня допущены 10 млн человек
|Справочный курс гривны 8 июля повышен на 4,94 коп до 27,2679 грн/$1
|Азиатские биржи 8 июля закрылись в основном в минусе
|CEO MicroStrategy: «биткоин-трейдеров всегда ждет разочарование из-за волатильности»
|Нацбанк будет наказывать банки за нарушение прав потребителей
Это интересно
|Audi начнёт зарабатывать на каждом электромобиле столько же, как на машине с ДВС, лишь через пару лет
|Rimac объединился с Bugatti
|Windows 11 в виде бесплатного обновления для Windows 10 будет доступна в течение года
|Amazon зарегистрировала в Украине юрлицо. Но магазина не будет
|В Шотландии построят установку для прямого улавливания углерода
|В Испании могут ускорить строительство водородных заправок
|Nissan анонсировал новый электрический кроссовер