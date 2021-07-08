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Справочный курс гривны 8 июля повышен на 4,94 коп до 27,2679 грн/$1
12:39 08.07.2021 |
Национальный банк 8 июля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 4.94 коп. до 27.2679 UAH/USD.
|Показатель
|07.07.2021
|08.07.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.3173
|27.2679
|0.181
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