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CEO MicroStrategy: «биткоин-трейдеров всегда ждет разочарование из-за волатильности»
11:40 08.07.2021 |
Трейдеры на рынке биткоина не обладают представлениями о технологии и устройстве макроэкономики, поэтому их всегда ждет разочарование из-за волатильности. Такое мнение выразил CEO MicroStrategy Майкл Сэйлор в подкасте аналитика Свена Хенриха.
Биткоин-энтузиаст призвал покупать первую криптовалюту на сумму, которую инвесторы готовы потерять. Он посоветовал не совершать спекуляции и не давать советов по извлечению прибыли от краткосрочных сделок с цифровым золотом.
В интервью Сэйлор назвал сложности с регуляторами наибольшей угрозой для криптоэкономики.
Глава MicroStrategy остался оптимистом в отношении долгосрочных перспектив цифрового золота по причине продолжения эмиссии фиатных валют.
«Я вижу биткоин наиболее распространенным и сильнейшим глобальным монетарным активом», - пояснил он.
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