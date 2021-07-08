Стоимость золота 8 июля коррекционно снижается после семи дней роста

Стоимость золота в четверг утром снижается в рамках коррекции после семи торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.38 EEST цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,29%, или на 5,15 доллара - до 1796,95 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,58% - до 25,977 доллара за унцию.

Золото корректируется после того, как по итогам предыдущих семи торговых сессий котировки драгоценного металла выросли более чем на 2%.

Инвесторы также оценивают данные из протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, который был опубликован в среду. Участники июньского заседания регулятора допустили возможность сокращения объема выкупа активов раньше ожидаемого. В то же время в целом они отметили, что на данный момент отсутствует четкое представление о базовой экономической динамике, а наблюдаемое ускорение инфляции будет временным.

Аналитики Huatai Futures, мнение которых приводит агентство Блумберг, отмечают, что в протоколе не было "больших сюрпризов", которые могли бы вызвать активный рост стоимости золота.

При этом они указывают, что цены на драгоценные металлы будут оставаться волатильными в краткосрочной перспективе на фоне неопределенности с монетарной политикой ФРС и инфляцией.