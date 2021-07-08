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НБУ сократил «карантин» наличной гривны: регулятор пояснил с чем это связано
16:52 07.07.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) сократил срок обработки наличной гривны и ее нахождение на "карантине" из-за коронавируса с двух недель до 5-7 дней. Как пояснил регулятор, это связано с автоматизацией процесса обеззараживания банкнот и монет, а также невысокой опасностью передачи COVID-19 через наличные деньги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Департамента денежного обращения Нацбанка Виктора Зайвенко.
Он отметил, что НБУ имеет опыт по обеззараживанию наличных денег, включая международный. По его словам, последние исследования показывают, что инфекция на банкнотах и монетах присутствует не больше, чем на других предметах.
"И те меры, которые мы вводили в начале пандемии (COVID-19 - ред.), когда нам было неизвестно, как передается эта инфекция, то мы выдерживали двухнедельный карантин, согласно которому, по первичным исследованиям инфекция якобы исчезала", - отметил Зайвенко.
Представитель регулятора уточнил, что в начале пандемии НБУ проводил обработку наличных денег на автоматизированных системах, а потом они проходили термическую обработку при упаковке.
"Таким образом, мы достигали цель, которую ставили перед собой", - уточнил он.
Зайвенко добавил, что сегодня НБУ обладает несколько иной информацией и в связи срок пребывания налички на карантине сокращен до 5-7 дней.
"Но также принимаем все меры - обрабатываем на автоматизированных системах", - сказал он, добавив, что последние исследования указывают на невысокую опасность передачи COVID-19 через наличные деньги.
Напомним, в марте 2020 года НБУ начал отправлять наличную гривну на двухнедельный карантин из-за пандемии коронавируса. Регулятор также показал процесс обеззараживания наличных денег.
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