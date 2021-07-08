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Кабмин утвердил НКЦБФР как орган лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения
Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) как орган лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своем telegram-канале.
Создание органа лицензирования является необходимым шагом к подготовке инфраструктуры для функционирования пенсионных фондов, а также механизмом, позволяющий работать исключительно профессиональным и ответственным компаниям, добавил премьер.
"Мы нацелены продолжать пенсионную реформу и создавать эффективные механизмы финансовых накоплений, чтобы украинцы получали достойные пенсии", - написал Шмыгаль.
В начале 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что рассчитывает на внедрение в Украине накопительного уровня пенсионной системы уже в 2021 году.
Однако в мае комитет по социальной политике и правам ветеранов Верховной Рады отклонил законопроект 2683-3 о внедрении в Украине обязательных накопительных пенсий.
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