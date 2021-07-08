FATF назвала недостаточными успехи в регулировании криптовалютной индустрии

Некоторые юрисдикции добились прогресса в реализации пересмотренных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), но этого недостаточно для полноценного регулирования криптоиндустрии. Об этом говорится в обзоре организации.

По данным FATF, с цифровыми активами связаны налоговые преступления, попытки уклонения от санкций, торговля наркотиками или оружием, а также различные виды мошенничества.

Во время пандемии коронавируса ряд членов FATF отметили «более широкое использование виртуальных активов для перемещения и сокрытия незаконных средств». В обзоре речь идет об одной юрисдикции, которая сообщила об использовании криптовалют для отмывания доходов «от продажи лекарства от COVID-19».

Ранее аналитики Coinfirm выявили несколько адресов, владельцы которых продают поддельные COVID-сертификаты, украденные вакцины и фальшивые справки.

В FATF также заявили о необходимости «тщательного регулирования» стейблкоинов. Эксперты опасаются, что с их массовым внедрением возрастет число анонимных одноранговых транзакций через незарегистрированные кошельки.

В рамках обзора организация выяснила, что из 128 юрисдикций - 38 членов FATF и 90 представителей региональных групп по типу FATF (FSRB) - только 58 внедрили стандарты. Поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) регулируют 52 страны, запрещают их работу - шесть.

Данные: обзор FATF.

«Эти пробелы в реализации означают, что еще не существует глобального подхода для предотвращения неправомерного использования виртуальных активов и VASP для отмывания денег или финансирования терроризма», - говорится в документе.

Вместе с этим в Группе отметили желание представителей индустрии продолжать взаимодействие с FATF.

В марте регулятор предложил поправки в руководящие положения для криптовалютной индустрии. Согласно проекту, в поле зрения регулятора попали децентрализованные финансы и NFT.

В июле представители криптовалютной индустрии и DeFi-сектора направили в FATF открытое письмо со своими предложениями по регулированию.

«Письмо направлено на то, чтобы помочь властям избежать потенциальных ловушек», - отметили авторы.

По их мнению, давление со стороны регуляторов может «задушить инновации». Представители индустрии призвали к открытому диалогу посредством консультаций и создания рабочих групп.



