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FATF назвала недостаточными успехи в регулировании криптовалютной индустрии
12:47 07.07.2021 |
Некоторые юрисдикции добились прогресса в реализации пересмотренных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), но этого недостаточно для полноценного регулирования криптоиндустрии. Об этом говорится в обзоре организации.
По данным FATF, с цифровыми активами связаны налоговые преступления, попытки уклонения от санкций, торговля наркотиками или оружием, а также различные виды мошенничества.
Во время пандемии коронавируса ряд членов FATF отметили «более широкое использование виртуальных активов для перемещения и сокрытия незаконных средств». В обзоре речь идет об одной юрисдикции, которая сообщила об использовании криптовалют для отмывания доходов «от продажи лекарства от COVID-19».
Ранее аналитики Coinfirm выявили несколько адресов, владельцы которых продают поддельные COVID-сертификаты, украденные вакцины и фальшивые справки.
В FATF также заявили о необходимости «тщательного регулирования» стейблкоинов. Эксперты опасаются, что с их массовым внедрением возрастет число анонимных одноранговых транзакций через незарегистрированные кошельки.
В рамках обзора организация выяснила, что из 128 юрисдикций - 38 членов FATF и 90 представителей региональных групп по типу FATF (FSRB) - только 58 внедрили стандарты. Поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) регулируют 52 страны, запрещают их работу - шесть.
«Эти пробелы в реализации означают, что еще не существует глобального подхода для предотвращения неправомерного использования виртуальных активов и VASP для отмывания денег или финансирования терроризма», - говорится в документе.
Вместе с этим в Группе отметили желание представителей индустрии продолжать взаимодействие с FATF.
В марте регулятор предложил поправки в руководящие положения для криптовалютной индустрии. Согласно проекту, в поле зрения регулятора попали децентрализованные финансы и NFT.
В июле представители криптовалютной индустрии и DeFi-сектора направили в FATF открытое письмо со своими предложениями по регулированию.
«Письмо направлено на то, чтобы помочь властям избежать потенциальных ловушек», - отметили авторы.
По их мнению, давление со стороны регуляторов может «задушить инновации». Представители индустрии призвали к открытому диалогу посредством консультаций и создания рабочих групп.
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