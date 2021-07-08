Финансовые новости
- |
- 08.07.21
- |
- 00:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочный курс гривны 7 июля понижен на 7,91 коп до 27,3173 грн/$1
12:35 07.07.2021 |
Национальный банк 7 июля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 7.91 коп. до 27.3173 UAH/USD.
|Показатель
|6.07.2021
|07.07.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.2382
|27.3173
|0.29
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Брать в долг у Китая, а не МВФ – ловушка для Украины. Это идеальная модель для популистов
|Арахамия назвал опыт Компартии КНР достойным заимствования
|«Вагнергейт» и иск против Зеленского: Чем закончится контрнаступление Порошенко
|Стабилизация рейтинга Зеленского: Почему поддержка партии власти перестала расти
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Гривню укрепили за счет валютных продаж аграриев, рынки не поверили в скорое получение Украиной транша от МВФ
|Нацбанк изменит дизайн монет номиналом 1 и 2 гривни
|Депозитные ставки для физлиц 7.07.21
|НБУ сократил «карантин» наличной гривны: регулятор пояснил с чем это связано
|Кабмин утвердил НКЦБФР как орган лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения
|Верховный Суд решил не штрафовать Банк Альянс и Индустриалбанк
|Доллар 7 июля торгуется разнонаправленно перед публикацией протокола ФРС
Это интересно
|Amazon зарегистрировала в Украине юрлицо. Но магазина не будет
|В Шотландии построят установку для прямого улавливания углерода
|В Испании могут ускорить строительство водородных заправок
|Nissan анонсировал новый электрический кроссовер
|Nissan представил самую экстремальную версию Navara
|Daimler, Volvo и Traton планируют создать совместное предприятие, которое займется сетью зарядных станций для грузовиков
|Американские власти ужесточили контроль за авариями с участием автопилотов