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Золото дорожает 7 июля в ожидании публикации протокола ФРС США
08:55 07.07.2021 |
Стоимость золота растет в среду утром в ожидании публикации протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.27 EEST цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,21%, или на 3,7 доллара - до 1797,95 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,3% - до 26,253 доллара за унцию.
Протокол ФРС будет опубликован позже в среду. Участники торгов ожидают дополнительных комментариев регулятора по инфляции и денежно-кредитной политике.
По итогам июньского заседания ФРС спрогнозировала возможность повышения ставки в 2023 году и повысила прогноз по инфляции в 2021 и 2022 годах. На опасениях ужесточения монетарной политики регулятора цены на металлы, в том числе на золото, резко упали.
Аналитики ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal, отмечают, что в ближайшее время спрос на золото может вырасти. Аппетит к риску на рынках снижается, соответственно, растет интерес к надежным активам.
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