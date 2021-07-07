Доллар 7 июля слабо меняется к евро и иене в ожидании публикации протокола ФРС

Стоимость доллара сохраняет слабую динамику к другим основным мировым валютам в среду утром, инвесторы ожидают выхода протокола заседания Федрезерва (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.05 EEST евро к доллару торгуется на уровне предыдущего закрытия - 1,1822 доллара. Курс доллара к иене снижается до 110,52 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,6 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) сохраняется на уровне предыдущего закрытия в 92,55 пункта.

Внимание инвесторов в среду сосредоточено на предстоящей публикации протокола июньской встречи ФРС США. Заседание регулятора состоялось 15-16 июня, и по его итогам ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Трейдеры будут искать подсказки по поводу дальнейших планов регулятора относительно мер поддержки в свете ситуации с пандемией.

"Опубликованный в пятницу сильный отчет о занятости укрепляет наше мнение о том, что июньское заседание ФРС стало переломным моментом, который окажет большую и более широкую поддержку доллару", - сказали газете Wall Street Journal аналитики JPMorgan.

Позднее в среду также ожидается публикация статданных по объему промышленного производства в Германии, которые могут оказать влияние на курс евро к доллару. Аналитики ожидают, что показатель в мае увеличился на 0,5% по сравнению с апрелем.