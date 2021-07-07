Раскачка валютного межбанка завершилась 6 июля небольшим удешевлением доллара

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

Курс доллара на межбанке опустился на одну копейку, и торги финишировали в рамках 27,29-27,31 грн/$.

Наличные курсы в обменниках просели в среднем на 4-7 копеек:

* до 27,30-27,45 грн/$ - на продаже;

* до 26,96-27,23 грн/$ - на покупке.

Население больше сдавало доллара, чем покупало. А оптовый наличный курс держался ниже уровня межбанка - 27,18-27,22 грн/$.

Межбанковский рынок раскачивали в разные стороны. Объем сделок на Bloomberg подрос с $95 млн до $165 млн. Поступила валютная выручка, которая задержалась вчера из-за выходного в США. Нацбанка на торгах не было, хотя госбанки, по слухам, покупали валюту.

"Вчера долларовые корсчета не работали, потому эта валюта не поступала в Украину, сегодня она пришла, поэтому сделок на межбанке было больше. Поначалу гривна укреплялась на этих продажах, а затем отошла наверх после покупок иностранцев под дивиденды, а также из-за удешевления евро. Когда снижается курс европейской валюты, наши банки стараются ее прикупить впрок, и это сказывается на долларе: сначала за гривну покупают доллар, а потом за доллар - евро", - объяснил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Доллар подешевел на шесть копеек на старте межбанка - до 27,24-27,26 грн/$. На торги заходила отложенная из-за выходного в США валютная выручка, и до 11:30 доллар снижался - проседал до 27,22-27,24 грн/$. А минимумом стал показатель 27,2250 грн/$. Когда он был достигнут, активизировались валютные покупатели.

Доллар брали под покупки евро и под вывод дивидендов. По этой части выделяли покупки "Креди Агриколь Банка". Также по рынку ходили слухи о валютных покупках госбанков, а еще все обратили внимание на активные покупки банка "Глобус" по 27,23 грн/$ грн/$. Все это простимулировало подорожание "американца" до 27,27-27,32 грн/$, за которым последовала коррекция к итоговым 27,29-27,31 грн/$.

"Валютный рынок остается нервным. Утренний загон на укрепление гривны оказался не таким продолжительным. Похоже, кто-то распродал объем и ушел с рынка, после чего покупатели валюты сразу перехватили инициативу и вернули курс в исходное положение. То есть настроения не сильно изменились, игроки, похоже, не видят пока гривну крепче", - прокомментировал ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

При этом аналитики говорили сегодня о снижении цен на зерновые на мировом рынке, отмечая, что это может дополнительно давить на гривну в будущем.

"Начались отгрузки зерна, и цены на фьючерсные контракты в мире заметно снизились: например, по кукурузе с почти $600 до $550, а по пшенице - с $650 до $615. Растут ожидания по большому экспорту. В то же время даже при таком снижении расценок они все равно сейчас выше прошлогодних: в это время в 2020-м пшеница, например, была по $500, а кукуруза по $325", - заметил Шевчишин.

Размещение облигаций внутреннего госзайма, как и прогнозировалось, оказалось сегодня провальным. Минфин смог привлечь в госбюджет лишь 3,1 млрд грн. Это очень мало. Например, в это время в июне он разместил ОВГЗ на 19,1 млрд грн.

Так что сегодняшний результат более чем скромный. Казначеи уверены, что нерезиденты почти не брали новые гособлигации (или брали совсем немного), поэтому дополнительной валюты на межбанк от них завтра не поступит.

Продажи новых ОВГЗ состоялись в такой разбивке по видам ОВГЗ:

* на 1,5 млрд грн продано облигаций сроком обращения 2 года под 12,06% годовых;

* на 1 млрд грн - на 1 год под 10,99% годовых;

* на 387 млн грн - на 3 года под 12,3% годовых;

* на 84 млн грн - на 1,5 года под 11,3% годовых;

* на 81 млн грн - на 5 лет под 12,59%.

При этом завтра состоится крупное погашение и выплата купона (процентов) по старым ОВГЗ на общую сумму 8,2 млрд грн. И валютные спекулянты постараются разыграть эту карту и заработать на подорожании доллара. Хотя прямого влияния на курс может и не быть. Скорее всего, выплаты по гособлигациям получат госбанки: гасится короткая бумага, выпущенная 22 декабря 2020-го, которая выпускалась Минфином под оперативное покрытие дефицита бюджета в конце года. Но если банки устроят игру на торгах, то рынок может пойти вверх.

Завтра, 7 июля, банкиры ждут раскачку межбанка в разные стороны и допускают подорожание доллара.

"Может сработать футбольный принцип: не забиваете вы - забивают вам. Раз гривна не пошла на укрепление, то может пойти на ослабление. Рабочим диапазоном может стать 27,30-27,45 грн/Елена Лысенко / СТРАНА.uaquot;, - спрогнозировал Андрей Шевчишин.