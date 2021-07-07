Объем продаж ОВГЗ на аукционах вырос до 3,1 млрд грн при неизменных ставках

Продажи гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник выросли на 22,1% по сравнению с предыдущей неделей - до 3,09 млрд грн, Минфин отказался от размещения бумаг до года, однако средневзвешенный срок привлечения средств все равно снизился с 33 до 24 месяцев.

Как говорится на сайте министерства, ставки отсечения остались прежними: 12 мес. - 10,99%, 17 мес. - 11,3%, 26-мес - 12,09%, 3-летние - 12,3%, 5-летние - 12,59%.

Минфин на этих аукционах снизил предложение 12-мес. и 17 мес. с 3 млрд грн до 2 млрд грн по каждому выпуску, однако спрос по ним все равно был существенно ниже - соответственно 0,95 млрд грн (здесь и далее - по номиналу) и 0,08 млрд грн.

Интерес к популярным среди нерезидентов 5-летним ОВГЗ в этот раз упал до 0,8 млрд грн с 0,55 млрд грн неделей ранее и 0,64 млрд грн - двумя неделями ранее, тогда как еще месяц тому он превышал 4 млрд грн.

Больше всего Минфину удалось продать 26-мес. бумаг - на 1,54 млрд грн и еще на 0,39 млрд грн - 3-летних.

В целом Минфин на этих аукционах, как и неделей ранее, удовлетворил все поданные заявки, только на этот раз их число выросло с 59 до 86.

Средневзвешенная ставка на аукционах составила 11,74% против 11,72% в минувший вторник при сокращении средневзвешенного срока до 24 мес. с 33 мес.



