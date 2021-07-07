Объем продаж ОВГЗ на аукционах вырос до 3,1 млрд грн при неизменных ставках

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|140
|141
|142
|143
|144
|Код выпуска облигаций
|ДоразмещениеUA4000218325
|Доразмещение UA4000216774
|Доразмещение UA4000173371
|Первичное размещение UA4000219208
|Доразмещение UA4000218531
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|2000000
|2000000
|-
|-
|-
|Дата размещения
|06.07.2021
|06.07.2021
|06.07.2021
|06.07.2021
|06.07.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|07.07.2021
|07.07.2021
|07.07.2021
|07.07.2021
|07.07.2021
|Дата оплаты процентов
|21.07.2021
|24.11.2021
|25.08.2021
|05.01.2022
|17.11.2021
|Дата оплаты процентов
|19.01.2022
|25.05.2022
|23.02.2022
|06.07.2022
|18.05.2022
|Дата оплаты процентов
|20.07.2022
|23.11.2022
|24.08.2022
|04.01.2023
|16.11.2022
|Дата оплаты процентов
|22.02.2023
|05.07.2023
|17.05.2023
|Дата оплаты процентов
|23.08.2023
|03.01.2024
|15.11.2023
|Дата оплаты процентов
|03.07.2024
|15.05.2024
|Дата оплаты процентов
|13.11.2024
|Дата оплаты процентов
|14.05.2025
|Дата оплаты процентов
|12.11.2025
|Дата оплаты процентов
|13.05.2026
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|56,00
|55,50
|50,00
|61,50
|62,60
|Номинальный уровень доходности. %
|11,20
|11,10
|10,00
|12,30
|12,52
|Срок обращения (дней)
|378
|504
|777
|1092
|1771
|Дата погашения
|20.07.2022
|23.11.2022
|23.08.2023
|03.07.2024
|13.05.2026
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|950094000
|83317000
|1542077000
|386522000
|79416000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|950094000
|83317000
|1542077000
|386522000
|79416000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|11415499000
|7601465000
|11943553000
|386522000
|4868654000
|Количество поданных заявок. шт
|26
|13
|17
|14
|16
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|26
|13
|17
|14
|16
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|10,99
|11,30
|12,09
|12,30
|12,59
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|10,95
|11,30
|12,00
|12,30
|12,59
|Установленная доходность. %
|10,99
|11,30
|12,09
|12,30
|12,59
|Средневзвешенная доходность. %
|10,99
|11,30
|12,06
|12,30
|12,59
|Поступление в бюджет
|1001011014,78
|84153502,68
|1539812801,56
|386522000,00
|80527029,84
Данные: Минфин Украины