Аналитики Fitch обнаружили риски в росте капитализации стейблкоинов

Рост эмиссии не полностью обеспеченных «безопасными активами» стейблкоинов способен привести к нарушению финансовой стабильности и, как следствие, к ужесточению регулирования. Подобные выводы содержатся в заметке Fitch Ratings.

Аналитики рейтингового агентства привели USD Coin (USDC) в качестве примера полностью обеспеченного стейблкоина, который представляет меньший риск для финансовых рынков. Они предупредили, что власти «все еще изучают степень «глобальности» или «системности» подобных активов.

Эмитенты стабильных монет, которые используют частичное резервирование или распределение обеспечения в активы с более высоким риском, могут столкнуться с большими рисками «набега вкладчиков», предупредили эксперты.

Аналитики упомянули Tether. Согласно «отчету о прозрачности» за первый квартал 2021 года, лишь 26,2% от его обеспечения составляли наличные средства, фидуциарные депозиты, ноты обратного выкупа и государственные ценные бумаги.

Почти половину от резервов эмитент разместил в коммерческих бумагах. Этот эквивалент в $20,3 млрд «может превышать AUM большинства фондов денежного рынка в США и в регионе EMEA», подчеркнули специалисты.

Распределение обеспечения Tether по состоянию на 31 марта 2021 года. Данные: Tether, Fitch Ratings.

«Внезапный массовый выкуп USDT может повлиять на стабильность денежных рынков, особенно если это совпадет с моментом погашения других стейблкоинов, которые содержат резервы в аналогичных активах», - предупредили эксперты.

В отчете также упоминается курируемая Facebook цифровая валюта Diem. Его создатели предложили хранить 80% обеспечения в государственных ценных бумагах, оставшуюся часть - в фондах денежного рынка.

В Fitch Ratings допустили ужесточение регулирования стейблкоинов если подобные проекты станут системными. Аналитики считают, что таким образом власти смогут бороться с потенциальными рисками «заражения» денежных рынков, связанного с ликвидацией эмитентами стабильных монет резервных активов.



