UBS: криптовалюты — это азартная игра, а не инвестиции

Швейцарский финансовый холдинг UBS предупредил клиентов, что криптовалюты не подходят для инвестирования, поскольку пузырь на рынке может схлопнуться из-за давления со стороны регуляторов.

«Регуляторы продемонстрировали, что могут и будут жестко бороться с криптовалютами. Поэтому мы советуем инвесторам держаться от них подальше и строить свои портфели на основе менее рискованных активов», - говорится в опубликованной на прошлой неделе записке.

Обеспокоенность холдинга в первую очередь связана с ужесточением политики Китая в отношении цифровых активов. Ранее власти КНР ограничили майнинг криптовалют, а также запретили банкам и платежным системам участвовать в биткоин-транзакциях.

В июне Федеральная резервная система США назвала стейблкоин Tether (USDT) «вызовом» для финансовой стабильности и «новым разрушителем» рынка краткосрочного кредитования.

В том же месяце FCA запретило британскому подразделению Binance осуществлять любую регулируемую деятельность без предварительного письменного разрешения. Таиланд обвинил биткоин-биржу в работе без лицензии.

Японский регулятор также вынес предупреждение Binance, а власти Каймановых островов инициировали проверку деятельности компании.

Аналитики UBS подчеркнули, что распространенные в торговле криптовалютами практики (в частности использование кредитного плеча 50X или 100X) противоречат правилам, в соответствии с которыми регулируются традиционные рынки.

«Перспектива большой прибыли может искушать инвесторов, но мы считаем, что спекуляции с криптовалютами - это азартная игра, а не инвестиции. Желающие получить доступ к цифровым платежным активам могут вместо этого рассмотреть [сектор] финтеха, который, по нашим ожиданиям, выиграет от структурного роста», - добавили аналитики.

Опасения UBS разделяют и другие крупные банки. По мнению специалистов Bank of America, единственная ценность биткоина - рост его курса. Они подчеркнули, что цифровое золото бесполезно как средство сбережения или платежный инструмент.

В июне аналитики Goldman Sachs назвали биткоин «непригодной инвестицией», заявив, что криптовалюты не обладают долгосрочной ценностью.



