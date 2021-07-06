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Справочный курс гривны 5 июля повышен на 11,9 коп до 27,2981 грн/$1
12:30 06.07.2021 |
Национальный банк 6 июля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 5.99 коп. до 27.2382 UAH/USD.
|Показатель
|5.07.2021
|06.07.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.2981
|27.2382
|0.219
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