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Международные резервы Украины в июне выросли на 2% и достигли $28,36 млрд – Нацбанк
11:48 06.07.2021 |
Международные резервы Украины по состоянию на 1 июля 2021 года составили, по предварительным данным, до $28,357 млрд 700 тыс. (в эквиваленте), что на 2% больше, чем на начало июня этого года ($27,84 млрд) свидетельствуют данные Национального банка Украины, обнародованные во вторник.
"По состоянию на 1 июля международные резервы Украины по предварительным данным составили $28,358 млрд (в эквиваленте). В июне они выросли на 2% благодаря валютным начислениям в пользу правительства и интервенциям НБУ, которые компенсировали погашение внешних и внутренних обязательств государства", - поясняется в сообщении.
Как отмечает Нацбанк, на динамике резервов в июне отразились операции по управлению госдолгом - общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в инвалюте составил $995,6 млн (в эквиваленте).
Уточняется, что $848 млн было направлено на обслуживание и погашение облигаций внутреннего госзайма, $80,1 млн - на обслуживание еврооблигаций, а остаток - на выполнение других обязательств государства в инвалюте.
Вместе с тем валютные поступления в пользу правительства составили $1,095 млрд (в эквиваленте), в том числе $726,3 млн - от размещения ОВГЗ.
Пресс-служба отметила, что в июне НБУ и правительство направили $2,3 млн в пользу МВФ.
Указывается, что на динамику резервов также повлияли операции НБУ на межбанке. В частности, НБУ пополнил резервы на $682,8 млн благодаря тому, что большую часть месяца предложение валюты на межбанке преобладало над спросом, в том числе из-за роста интереса нерезидентов к ОВГЗ и активизации экспортеров.
Помимо этого, в отдельные дни регулятор сглаживал чрезмерные колебания гривни продажей валюты, продав за месяц $99,5 млн.
Согласно сообщению, на динамику показателя в июне также повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам) - в прошлом месяце их стоимость сократилась на $180,8 млн в эквиваленте, свидетельствуют данные Нацбанка.
Как отметил регулятор, по состоянию на 1 июля 2021 года объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта. Уточняется, что этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.
Помимо этого, НБУ уточнил, что чистые международные резервы (ЧМР) Украины в июне выросли на на $623 млн, или на 3,6%, - до $17,977 млрд.
Как сообщалось, на начало этого года международные резервы Украины составляли $29,113 млрд, а ЧМР - $18,114 млрд.
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