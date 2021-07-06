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Биткоин-киты резко нарастили балансы кошельков после майского обвала
09:34 06.07.2021 |
В начале июля владельцы биткоин-адресов с балансами от 100 до 10 000 BTC увеличили свои позиции на 60 000 BTC - до 9,12 млн BTC. Подобными наблюдениями поделились аналитики Santiment.
Аналитики подчеркнули, что это был пока крупнейший в текущем году дневной скачок аккумуляции биткоинов крупными держателями.
В Santiment также указали на снижение доли монет на балансах бирж до минимума за последние шесть месяцев. Эксперты видят в этом признак «снижения риска дополнительных крупных распродаж».
На основании ончейн-данных в CoinDesk допустили прохождение «дна». Аналитики обратили внимание, что начиная со второй декады февраля продажи китов препятствовали восстановлению рынка. Именно действия крупных игроков лежали в основе ралли с октября 2020 года к рекордным значениям, добавили они.
Основатель блокчейн-проекта Celsius.Network Алекс Машинский в треде отметил, что биткоин пережил две крупные волны продаж.
Первая произошла на пике около $65 000 после исчерпания FOMO-эффекта розничных инвесторов. Она привела к потерям в общей сложности на $3 млрд.
После нее последовала еще одна с примерно таким же ущербом под влиянием FUD из-за событий в Китае.
Машинский ожидает третью, финальную волну распродаж.
«Ее вызовут в первую очередь институционалы, нарастившие позиции в биткоин-трасте Grayscale (GBTC) на $20 млрд под влиянием FOMO. Хедж-фонды в январе/феврале воспользовались Genesis Trading и другими платформами для покупок BTC с плечом вплоть до 4:1. Первая разблокировка их акций произойдет на этой неделе. Продажи GBTC на $5 млрд способны вернуть биткоин к $29 000», - написал CEO Celsius.Network.
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