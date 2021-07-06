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Золото 6 июля дорожает на 1% на ослаблении доллара
08:35 06.07.2021 |
Стоимость золота растет во вторник утром на фоне снижения курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.11 EEST цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,07%, или на 19 долларов - до 1802,3 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,88% - до 26,735 доллара за унцию.
Котировки золота растут уже шестую торговую сессию подряд, во вторник драгоценный металл поддерживает ослабление доллара по отношению к мировым валютам.
В то же время экономист Oversea-Chinese Banking Corp Хоуи Ли (Howie Lee) связывает такой длительный рост с технической коррекцией, которая наблюдается после резкого падения в июне.
"Кажется, что оно (золото - ред.) не хочет пересекать отметку в 1800 долларов, однако если произойдет какое-то ухудшение экономических показателей, это может стать катализатором для роста стоимости золота", - приводит агентство Блумберг комментарий аналитика.
В значительной степени на динамике стоимости золота может отразиться публикация протокола заседания ФРС США в среду. Инвесторы ожидают дополнительных комментариев регулятора по инфляции и денежно-кредитной политике. По итогам июньского заседания ФРС спрогнозировала возможность повышения ставки в 2023 году.
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