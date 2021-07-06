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Евро дешевеет к доллару 6 июля после публикации внутренней статистики
13:36 06.07.2021 |
Курс евро снижается к доллару во вторник днем после публикации блока макроэкономической статистики по региону, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.50 EEST курс евро к доллару снижался до 1,1837 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1861 доллара. Курс доллара к иене опускался до 110,81 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,96 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,19%, до 92,39 пункта.
Валютные инвесторы оценивают макроэкономические данные по Германии и по еврозоне в целом. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июле упал до 63,3 пункта с 79,8 пункта в июне. Аналитики ожидали снижения показателя лишь до 75,2 пункта.
Объем производственных заказов в Германии в мае снизился на 3,7% в месячном выражении. При этом аналитики, напротив, ожидали роста на 1%.
Вместе с тем данные по объему розничных продаж в еврозоне оказались лучше прогнозов: продажи в мае выросли на 4,6% по сравнению с апрелем, тогда как эксперты ожидали увеличения лишь на 4,4%.
На этой неделе инвесторы также ожидают протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Документ будет обнародован в среду, 7 июля. По итогам встречи 15-16 июня ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых. Регулятор отметил, что ожидает сохранения ставки на этой отметке в 2021 году и ее увеличения в 2023 году.
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