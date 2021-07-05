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Исследование: США являются самой готовой к криптовалютам страной
16:00 05.07.2021 |
Криптовалютная платформа Crypto Head оценила Соединенные Штаты как наиболее подготовленную к массовому внедрению цифровых активов страну по итогам исследования.
Специалисты платформы использовали для составления рейтинга из 76 юрисдикций ряд данных. Он включал:
* количество тематических поисковых запросов Google за год и их прирост за последние 48 месяцев;
* число установленных криптовалютных банкоматов;
* уровень легализации криптовалют налоговым и финансовым законодательствами.
Все количественные данные пересчитывались на численность населения, а для покрытия биткоин-ATM учитывалась еще и площадь страны. По всем категориям эксперты определяли баллы, максимальная сумма которых могла составить 10.
США получили совокупную оценку в 7,13 баллов. Следом в рейтинге расположились Кипр и Сингапур с показателями 6,47 и 6,3 соответственно. Замкнули пятерку Гонконг и Великобритания.
Соединенные Штаты значительно опередили всех по количеству криптовалютных банкоматов с 17 436 единицами установленных устройств. Следом в рейтинге расположилась Канада с 1464 биткоин-ATM.
У США оказался и самый высокий показатель по числу жителей на один криптобанкомат - 19 023 человек. У Канады соответствующее количество составило 26 265 жителей.
Карликовому государству Сан-Марино с населением 33 604 человек хватило одного установленного аппарата, чтобы занять в этой категории третье место. Обратная ситуация в Японии с более чем 125 млн жителей, на которых приходится единственный в стране биткоин-ATM.
В Гонконге число устройств составляет 124 единицы, но из-за небольшой площади автономного района Китая каждое из них в среднем покрывает 3 квадратные мили (~2,54 кв. км) - это намного меньше показателя других стран.
Самый высокий интерес к криптовалютам в интернете продемонстрировали жители Кипра. На 100 000 жителей за последний год пришлось почти 34 тысячи поисковых запросов. Еще две страны с показателем выше 30 тысяч - Сингапур и Гибралтар.
В общем рейтинге некоторые страны, как США или Кипр, получили дополнительные баллы за легализацию владения криптовалютами и использования их банками.
Напомним, по данным компании MiQ Digital около 6% жителей США владеют цифровыми активами, а в некоторых штатах интерес пользователей к криптовалютам в 2021 году вырос на более чем 600%.
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